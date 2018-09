Heeresmusikkorps spielt in Ehingen

Der Lions Club Ehingen/Alb-Donau mit seinem derzeitigen Präsidenten Gernot Gessler veranstaltet am Mittwoch, 24. Oktober, um 19.30 Uhr in der Lindenhalle in Ehingen ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm. Der Erlös des Benefizkonzerts wird an den Kinderschutzbund Ehingen gespendet, der dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert.

Die Soldatinnen und Soldaten des Heeresmusikkorps Ulm sind die klingenden Botschafter der Bundeswehr aus Baden-Württemberg. Das Orchester besteht aus 55 professionellen Musikerinnen und Musikern. Jedes Jahr absolvieren sie rund 130 Musikeinsätze, wie zum Beispiel Kommandoübergaben oder Gelöbnisse der Streitkräfte. Im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen Benefizkonzerte, bei denen das Orchester eine riesige Bandbreite unterschiedlichster Musik auf der Bühne präsentiert. Seit seinem Bestehen konnte das Heeresmusikkorps Ulm mehr als fünf Millionen Euro für den guten Zweck einspielen.

Darüber hinaus repräsentiert das Orchester bei zahlreichen Auslandsreisen weltweit zu unterschiedlichsten Anlässen die Bundesrepublik Deutschland. Vom traditionellen Militärmarsch bis Big Band Sound, von der Klassik bis zur Moderne, von Kammermusik bis hin zum Symphonischen Blasorchester – das Heeresmusikkorps Ulm präsentiert jede Stilrichtung. Musiker in Uniform – ein sicherlich besonderes Konzerterlebnis.

Unvergessliches Erlebnis

Oberstleutnant Matthias Prock hat im Januar 2012 die Leitung des Heeresmusikkorps Ulm übernommen. Er möchte den Zuhörern mit seinen Musikerinnen und Musikern durch Professionalität und frisches Auftreten ein unvergessliches Konzerterlebnis bereiten.