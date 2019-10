Heeresmusikkorps spielt für Kinder

Das Konzert des Heeresmusikkorps Ulm hat im Musikkalender von Ehingen einen festen Platz und viele Freunde, die die Vielseitigkeit der auf hohem Niveau spielenden Soldaten schätzen. Wie schon seit vielen Jahren kommen sie auf Einladung des Lions-Clubs Ehingen/Alb-Donau und spielen für einen karitativen Zweck, meist zugunsten von benachteiligten Kindern.

„Wir schauen, was wir vor Ort Gutes tun können. Wir sehen, wo es klemmt und wo wir helfen können“, sagte der amtierende Präsident Klaus Höpner zur Begrüßung in der voll besetzten Lindenhalle. Dieses Jahr sollen die Kinder der Schmiechtalschule, um ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern, für ihren Spielplatz mit einem von Lions finanzierten Klettergerüst bedacht werden, so Höpner.

Schwungvoll starteten die Musiker, seit kurzem unter der Leitung von Dominik Koch, mit einem Marsch „wir präsentieren“. Dieser Marsch gilt als Hymne des Weingartner Blutritts und heißt auch „Rossbollenmarsch“, erklärte Moderator Hauptmann Thomas Schütte.

„Excelsior“ ist als Pflichtstück von Rob Goorhuis für Wertungsspiele komponiert worden, verlangt von den Musikern eine brillante Technik und enthält viele diffizile Aufgaben für die einzelnen Register, wunderschön dabei das Solo der Oboen.

Julius Fucik gilt als König der tschechischen Marschmusik, hat so bekannte Märsche wie den „Florentiner Marsch“ oder „Einzug der Gladiatoren“ geschaffen. Mit „Marinarella“ beschreibt er einen Spaziergang am Meer mit einem entzückenden Mädchen namens Marinarella. Leise wehen die Melodien, die die Musiker dort auf der Promenade spielen, herüber. Leicht und beschwingt reihen sich die Töne aneinander und fügen sich romantisch zusammen ehe sie zu einem großartigen Finale verschmelzen.

Die Filmmusik von „Drachenzähmen leicht gemacht“ ist mit mehreren Oscars ausgezeichnet worden. Die Musiksoldaten zeichneten von der Geschichte des Wikingerjungen Hicks und seiner Bekanntschaft mit dem Drachen Wackelzahn ein hinreißendes Bild, das Publikum dankte mit stürmischem Beifall.

Mit der „Ouverture Allemande“ begann das Heeresmusikkorps den zweiten Teil des Konzertes. Thomas Doss hat sie komponiert als Symbol für Freundschaft, Offenheit und Toleranz zwischen Deutschland, Österreich und den angrenzenden Staaten. Die von dem Franzosen Emanuel Chabrier komponierte Rhapsodie für Orchester „Espania“ löste eine wahre Welle der Begeisterung für spanische Musik aus und ist sein populärstes Werk.

Nachdem der frühere langjährige Dirigent des Heeresmusikkorps, Markus Prock, den Aufbau eines Marine-Musikkorps in Wilhelmshaven übernommen hat, leitet Hauptmann Dominik Koch die Musiker. Als Dirigent und Musikpädagoge ist er als Quereinsteiger zu den Soldaten - alles hochqualifizierte Musiker - gekommen. Und weil es an musikalischem Nachwuchs mangelt, ermunterte Koch Quereinsteiger, es ihm gleich zu tun. Zum Konzert in Ehingen hatte man sich drei Zivilisten für zwei Klarinetten und das Horn holen müssen. Aus Ehingen war Volker Frank, Leiter der Jugendstadtkapelle, mit dabei.

Für einen Ausflug zum Pariser Montmartre mit vielen bekannten französischen Chansons und Musettewalzern packte einer der Musiker sogar ein Akkordeon aus, um dem Lokalkolorit zu entsprechen.

Und weil das Konzert Kindern zugutekommt, beendeten die Musiker es mit einem Medley bekannter Kinderlieder, die sie ordentlich aufgepeppt hatten. Der Bi Ba Butzemann, die drei Chinese mit dem Kontrabass, freche Lieder, Schlaflieder klangen an. Tolle Saxophonsoli waren dabei, das Ehinger Publikum war aufs Neue begeistert vom Heeresmusikkorps Ulm und dankte mit viel Beifall. „Wir haben ein hervorragendes musikalisches Menü bekommen, es war phantastisch, kommen Sie wieder, Sie sind herzlich willkommen“, dankte Höpner den Musikern. Noch ein flotter Marsch als Zugabe und mit der Nationalhymne endete ein gelungenes Konzert.