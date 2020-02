Haushaltsansätze für Altbierlingen fallen bescheiden aus

Am 20. Juni des laufenden Jahres feiert der Ehinger Pfarreiteilort Altbierlingen seine erste schriftliche Erwähnung vor 800 Jahren. 1219 ist Altbierlingen als „Altbilringen“ erstmals in einer Urkunde genannt. Wegen des 2019 in Kirchbierlingen veranstalteten Kreismusikfestes wurde die Jubiläumsfeier um ein Jahr verschoben.

Dies gab Ortsvorsteher Michael Mouratidis am Montag bei der Ortschaftsratssitzung bekannt. Das Jubiläum der erstmaligen Erwähnung wird im Rahmen einer Serenade des Musikvereins Kirchbierlingen feierlich begangen.

Für die Vorbereitung der Feier lädt die Ortsverwaltung alle Bürger zu einem Arbeitstreffen ein. Schon bisher sei die Reaktion auf die Ankündigung beachtlich, freut sich der Ortsvorsteher über die Anteilnahme der Einwohner.

Bescheiden fallen dieses Jahr die Altbierlingen betreffenden Zuteilungen aus dem städtischen Haushalt aus. 50 000 Euro stehen für eine umfangreiche Feldwegsanierung zur Verfügung. Jeweils 40 000 Euro sind für die Planung des Hochwasserschutzes und der Anlage eines Retentionsbodenbeckenfilters angesetzt. 10 000 Euro stellt die Stadt für die Gestaltung des Dorfplatzes bereit und 2000 Euro für die Restaurierung des Gefallenenehrenmals. 6000 Euro sind für die Instandhaltung von Feldwegen und 3200 für den Unterhalt von Straßen bestimmt.

Einen vom Altbierlinger Ortschaftsrat gewünschten Kommunalrasentraktor sieht der Haushalt 2020 nicht vor. Die Endabnahme der sanierten Ortsdurchfahrt habe bis auf wenige kleinere Mängel keine Beanstandungen ergeben, teilte Michael Mouratidis mit. Die beanstandeten Stellen würden nachgebessert.

Sobald die von einem Geschwindigkeitsmesskasten im Bereich der Einmündung der Dorfstraße in die Kreisstraße 7353 aufgenommenen Ergebnisse vorliegen, soll bei einer Verkehrsschau über notwendige Konsequenzen entschieden werden, teilte Ortsvorsteher Mouratidis mit. Geld für die dabei anfallenden Maßnahmen sei vorhanden. Am 29. Februar findet um 14 Uhr im Rathaus für die Dorfjugend eine Information über die Ortsverwaltung statt.