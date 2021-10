Familie Tress lässt marodes Fachwerkhaus in neuem Glanz erstrahlen

Tonne um Tonne Schutt hat die Ehinger Familie Tress in den vergangenen Monaten aus dem Haus in der Hauptstraße 101 ins Litzholz gefahren. Unter alten Teppichen, Tapeten und Holzpodesten hat die Familie so manchen Schatz geborgen. In dem Fachwerkhaus, das noch vor zwei Jahren in einem schlimmen Zustand war und in dem zuletzt unter anderem die Drechselwerkstatt der Volkshochschule ihr Domizil hatte, stecken inzwischen Hunderte Stunden Eigenleistung. Doch ein Ende ist in Sicht.

Das Ziel ist klar: Wohnungen und eine Polsterwerkstatt. Darauf arbeiten Ulrike und Markus Tress mit ihren drei Söhnen seit Monaten hin. Im Erdgeschoss will Mutter Ulrike ab dem kommenden Jahr Möbel polstern. In den drei Stockwerken darüber wohnen dann hoffentlich Mieter, wobei zur obersten Wohnung aktuell noch keine Treppe führt. Die erste Mieterin zieht schon im November in die Wohnung im zweiten Obergeschoss, der Rest des Hauses ist Baustelle.

Haus aus dem 18. Jahrhundert

Die Familie hat ein Haus mit Geschichte gekauft. Gebaut wurde das Gebäude im 18. Jahrhundert, genauer lässt sich das heute nicht mehr einschätzen. Die hintere Gebäudewand soll sogar noch ein Teil der ehemaligen Stadtmauer sein. Früher arbeitete hier ein bekannter Ehinger Schneider. Viele alte Ehinger, so erzählt Ulrike Tress, können von ihm noch Geschichten erzählen. In den 50er-Jahren sei das Haus das letzte Mal renoviert worden. „Und damals sind Fehler gemacht worden“, sagt Markus Tress in Erinnerung an das, was er beim Entkernen alles vorgefunden hat.

Clemens, Markus, Frieder, Ulrike und Georg Tress (von links). (Foto: Lockenvitz)

Die Familie hat ein Motto: „Wir wollen das Haus nicht totsanieren.“ Daher bleiben schräge Böden schräg, und die Deckenbalken sind mit Trockeneis so behandelt worden, dass sie mit ihren Holzwurmlöchern und Rissen gut aussehen und einen Einblick in die lange Geschichte des Hauses geben. Unter aufgeklebten „neueren“ Böden hat die Familie alte Zementfliesen gefunden. Das Treppengeländer, das wohl aus den 50er-Jahren stammt, schleift Ulrike Tress aktuell ab, damit es wieder schön hell und nicht dunkelbraun aussieht.

„Über die Wirtschaftlichkeit darf man sich da keine Gedanken machen.“ Und auch nicht darüber, wie oft die Familie in den vergangenen Monaten zum Baumarkt gefahren ist. „Und inzwischen haben auch wir damit zu kämpfen, dass Baustoffknappheit herrscht“, sagt Markus Tress.

Erfahrene Sanierer

Das Ehepaar hat im Renovieren Erfahrung, es ist nicht ihr erstes Haus, wenn auch das älteste, das sie in Angriff nehmen. Doch Fachwerk war immer Markus Tress’ Traum. Auch wenn er nun nicht selbst dort einzieht, sondern die Familie im Haus in der Pfisterstraße bleibt. „Ich liebe alte Häuser“, versichert Markus Tress, der früher als Schornsteinfeger gearbeitet hat und daher das Haus in der Unteren Stadt schon kennt. Seine Frau Ulrike ist gelernte Altenpflegerin, die erst vor einigen Jahren eine Ausbildung zur Raumausstatterin und Polsterin gemacht hat.

Die Balken sind fast überall sichtbar. (Foto: Lockenvitz)

Viele Monate hat sie ihren zweiten Job im jetzigen Haus der Familie ausgeübt, eine Situation, die für die vier Männer der Familie nicht mehr haltbar war. Eine Werkstatt für die Mutter musste her. Doch der Weg dahin ist hart. Quasi jede freie Minute verbringen die fünf nun auf der Baustelle.

Haus ist ein Familienprojekt

Wo immer möglich packen auch die Söhne mit an. „Während der Corona-Zeit war das super, sie hatten eine Aufgabe“, sagt Vater Markus, dessen Sohn Georg aktuell die Decken im ersten Obergeschoss dämmt und mit Rigipsplatten verkleidet, damit danach Mutter Ulrike den Feinschliff übernehmen kann. Ehrensache, dass die Deckenbalken dabei sichtbar bleiben. „Was zu erhalten ist, erhalten wir“, sagt Mutter Ulrike. Die Arbeit lohnt sich auch deswegen, weil durch die ehemals verkleideten Deckenbalken die Räume sehr niedrig wurden. Jetzt ist alles hell, und auch große Menschen können fast überall gehen, ohne sich den Kopf zu stoßen.

Ulrike Tress erinnert sich noch genau an den ersten Besuch im Haus. Überall roch es nach Kläranlage und Moder. Nur mit viel Fantasie war vorstellbar, welches Kleinod sich hinter Teppich, apricot-farbenen Tapeten und alten Bravo-Postern verbarg. Der Geruch und der erste Eindruck schreckten die Familie nicht, denn die Bausubstanz war völlig in Ordnung, von Schimmel nichts zu entdecken. Trotzdem mussten alle alten Rohre und Leitungen raus. Zwei der wenigen Arbeiten, die die Familie an Handwerker vergab.

Lebensmittelbezugsmarken und alte Poster

Bei den Abbrucharbeiten fanden sie alte Türen, die ins Nachbarhaus führten, oder in den Dämmungen Lebensmittelbezugsmarken aus der Zeit nach dem Krieg. Im Schaufenster im Erdgeschoss steht inzwischen auch schon ein Sofa, das nichts mit dem Haus zu tun hat. Ulrike Tress hat es von der Museumsgesellschaft bekommen und sozusagen in Obhut genommen. Sie wird es aufarbeiten und dann in ihre Werkstatt stellen, sagt sie.

Bis es soweit ist, werden noch einige Monate vergehen. Laut Markus Tress ungefähr sieben. Sie sagt, ein Jahr.