Hauptversammlung des Männergesangvereins Berg

Vorstand Norbert Betz begrüßte die Sänger, Mitglieder und Gäste im Saal des Hotels und Gasthofes Rose in Berg. Sein besonderer Gruß galt Ehrendirigent Heinz Feil, Ortsvorsteher Philipp Lämmle, Chorleiter Martin Spranz, Paul Maier vom Sportclub sowie Hans-Jörg Ruß und Tobias Teufel vom Schützenverein. Zu Ehren der verstorbenen Mitglieder Hermann Fuchs, Eugen Ströbele und Frieder Braig erhoben sich alle für einen Moment des Gedenkens.

Zu Beginn seines Berichtes kam Herr Betz auf das Ulrichsfest zu sprechen, welches von der Festgemeinschaft nicht mehr allein zu stemmen ist. Gründe hierfür sind schwindende Mitgliederzahlen, eine veränderte Interessenlage einiger Mitglieder und das umfänglich immer größer werdende Fest. Herr Ulich Zimmermann dankte den drei Berger Vereinen für die Jahrzehntelange, sehr gute Zusammenarbeit.

Es folgte ein kurzer Ausblick auf das kommende Ulrichsfest, dass so Herr Zimmermann, dank des Musikvereins Kirchbierlingen und der Unterstützung der Berger Vereine wieder stattfinden darf.

Vorstand Norbert Betz bedauerte in seinem Bericht, dass die Covid-19 Pandemie die Gesangsvereine am meisten eingeschränkt hat. Umso mehr freue er sich, dass nun endlich wieder Proben stattfinden. In seinem Ausblick auf das kommende Jahr gab er bekannt, dass die Sänger den Gottesdienst am Ulrichsfest umrahmen werden. Am 23. Juli wird unter dem Motto „Wir feiern uns selbst“ im Saal des Landgasthofes und Hotels Rose in Berg das 100-jährige Jubiläum des MGV Berg gefeiert. Zum Chor selbst bemerkte er, dass der erste Tenor dringend Verstärkung braucht. Er lobte den Videoclip von Christoph Behmüller.

Es folgte der Bericht von Schriftführer Wolfgang Schlecker und Kassier Rolf Lohmüller. Herr Lohmüller musste Mangels Einnahmen einen leichten Rückgang des Kassenstandes bekannt geben. Chorleiter Martin Spranz sprach in seinem ebenfalls kurzen Bericht das Vacuum an, welches die Pandemie in dem Verein erzeugt hat.

Ortsvorsteher Philipp Lämmle nahm die Entlastung vor, welche die Anwesenden einstimmig befürworteten.

50 Jahre Singen: Vorstand Norbert Betz bat Herrn Karl Weber vor die Versammelten. Doch unser Karl ist nicht nur Sänger, sondern eine herausragende Persönlichkeit des Vereins, da er Jahrzehntelang mit Geschick als Kassier und Schriftführer tätig war. Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes überreichte Herr Betz eine Urkunde und einen Gutschein für eine Fahrt mit dem Glacier Express sowie ein Weinpräsent zur Pflege der Stimme.