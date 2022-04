Hauptversammlung der Landfrauen Dettingen/Stetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, den 20. April fand im Gemeindehaus Dettingen die diesjährige Hauptversammlung der LF Dettingen/Stetten e.V. statt. Die Vorstandschaft Ingrid Ebner und Steffie Steinwender begrüßten die anwesenden Landfrauen und die Kreisvorsitzende Sabine Scherb mit dem Gedicht „Frühlingserwachen“ von Anita Richter.

Der Jahresrückblick für 2021 fiel wegen der Pandemie leider sehr kurz aus. Im September fand die Hauptversammlung für 2020 statt und im Oktober wurde mit Frau Kretzdorn ein Erntedankgottesdienst gefeiert. Außerdem wurde ins Gasthaus Knupfer zum Kartoffelessen geladen. Auch ein paar Handarbeitsnachmittage konnten durchgeführt werden, die unter der Leitung von Susanne Fieder immer in gemütlicher Runde stattfanden.

Ein größeres Event war der Kleidermarkt, der zusammen mit der Aktion Hoffnung durchgeführt wurde. Der Erlös, den die Landfrauen dabei verdienten, wurde gespendet. Dabei gingen 500 Euro an die Aktion Hochwasserhilfe Ahrtal und jeweils 629,23 Euro an das Hospitz St.Martinus in Kirchbierlingen und an die deutsche Hirntumorstiftung.

Der Kassenbericht wurde von Ingrid Ebner stellvertretend vorgelesen. Nach der Entlastung der Vorstandschaft begrüßte die Kreisvorsitzende die Landfrauen und berichtete von den aktuellen Tätigkeiten im Kreisfrauenverband. Aktuell wird das Image der Landfrau neu definiert, damit auch junge Mitglieder sich trauen dem Verein beizutreten. Nach dem Einblick in die Arbeit vom Kreisverband übernahm Sabine Scherb die anstehenden Wahlen.

Der komplette Ausschuss musste neu gewählt werden .Marianne Ruoß verlässt nach sieben Jahren Ausschussarbeit das Gremium. Die bisherige Kassiererin, Katrin Epple, musste berufsbedingt ebenfalls ihr Amt niederlegen. Die Nachfolge zum Kassier tritt Cilly Füss an, die einstimmig gewählt wurde. Auch die Doppelspitze Ingrid Ebner und Steffie Steinwender, die Schriftführerin Bettina Schulz und die Beisitzenden Jutta Miehle, Marita Bucher und Sandra Hecht wurden einstimmig wiedergewählt. Wir gratulieren dem neuen Ausschuss zu den Wahlen.

Marianne Ruoß wurde für die langjährige Mitarbeit im Ausschuss von Ingrid Ebner geehrt. Weitere Ehrungen für 10 Jahre Vereinsmitgliedschaft übernahm Sabine Scherb. Folgende Mitglieder wurden geehrt: Steffie Steinwender, Ingrid Ebner, Marita Bucher und Michaela Steinwender, die leider nicht anwesend war. Frau Scherb schloss mit den Worten „Tu Gutes und sprich darüber“.