Hart umkämpfter Sieg der TSG

Das Spiel der Handball-D-Jugend der TSG Ehingen gegen die JSG Bodensee ist ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Die Gäste, die nur zu siebt angetreten waren und damit keinen Auswechselspieler hatten, setzten sich zur Mitte der ersten Halbzeit mit drei Toren ab. Die TSG kämpfte um jeden Ball und machte den Rückstand wett, sodass sie zur Halbzeit mit einem Tor in Führung lag. In Durchgang zwei vermochte sich keine Mannschaft entscheidend abzusetzen, nach 30 Minuten stand es 17:17. Im Endspurt zogen die Schützlinge von Elke und Marco Herberger nochmals an und erspielten sich bis zwei Minuten vor dem Abpfiff einen vorentscheidenden Vier-Tore-Vorsprung zum 23:19. Mit guten Aktionen auf Ehinger Seite, jedoch ohne zählbare Abschlüsse, verstrich die restliche Spielzeit, in der der JSG Bodensee eine verdiente Ergebniskorrektur zum Endstand von 23:21 gelang. Für das Ehinger Team sind nun alle Spiele der Vorrunde ausgetragen. Da die übrigen Mannschaften noch Spiele zu absolvieren haben, ist abzuwarten, ob die Ehinger die Winterpause auf Tabellenplatz eins oder zwei verbringen werden. Für die TSG spielten: Sercan Akkus, David Berger, Lukas Freudigmann, Tim Gaumann, Niklas Herberger, Karim Maatouk, Oliver Paschke, Florian Schelkle, Jannick Schnautz, Alexander Widawka, Linus Willbold, Fynn Zeiger.