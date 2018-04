Hart gekämpft und doch keine Punkte

Die Ehinger Handballer haben am Samstag ihr Saisonfinale vor heimischem Publikum bestritten. Letzteres bekam ein spannendes Spiel - mit dem glücklicheren Ausgang für die Gäste - zu sehen. Der HCB Lauterach schoss buchstäblich in der letzten Sekunde des Spiels das Siegtor. An der Abschlusstabelle ändert die 26:27-Niederlage aber nichts. Ehingen schließt die Saison auf Platz vier vor den Vorarlbergern ab.

Die ersten fünf Minuten haben die Ehinger Handballer in ihrem letzten Saisonspiel irgendwie verschlafen, denn bevor sie es sich recht versahen, führten die Gäste aus Vorarlberg mit 4:0. Der Weckruf durch TSG-Trainer Winfried Biberacher erfolgte prompt mit einer Auszeit - und fruchtete. Bis zur Halbzeit kamen die Hausherren immer besser ins Spiel und der Halbzeitstand von 10:12 sah auf der Anzeigetafel schon bedeutend besser aus. „Wir haben in der ersten Viertelstunde kaum etwas von unserem Spiel umsetzen können“, sagt Biberacher. Da das Spiel keine Relevanz mehr für die Platzierung hatte, hat Biberacher mit seinem Team in den Trainingseinheiten zuvor viel Neues ausprobiert. Trotzdem sei das Ergebnis insgesamt betrachtet mehr als ärgerlich.

Die Ehinger kamen gut aus der Pause. Knappe fünf Minuten nach Wiederanpfiff führte das TSG-Team erstmals mit 14:13 und hatte die Scharte des Spielauftakts wieder ausgewetzt. Die Ehinger verteidigten ihre Führung bis zur Hälfte des zweiten Durchgangs. Dann musste wiederum der Trainer die Notbremse ziehen. „Wir haben das Spiel gedreht. Dann hat aber sehr schnell der Schlendrian Einzug gehalten“, sagt Biberacher. Wirkungslose Einzelaktionen, Fehlpässe und schlechte Torabschlüsse führten ab der 46. Minute zu einem Vier-Tore-Lauf des HCB, der die gute Vorarbeit der TSG erneut zunichte machte.

Manuel Latinovic und Fabio Mingione drehten in der hektischen Schlussphase auf und steuerten in acht Minuten sieben Tore bei, was 15 Sekunden vor Abpfiff den Ausgleich und immerhin noch ein Unentschieden bedeutet hätte. Doch die Freude der Heimmannschaft und ihrer Fans währte nur kurz. Jonas Gorbach, bester Schütze der Gäste, entschied das Spiel mit seinem sechsten Treffer in der Schlusssekunde für den HCB.

Zusammenfassend ist Winfried Biberacher vor allem mit der Ausbeute seines Teams während der Überzahlsituationen und in Sachen Konstanz unzufrieden. „Wir haben viele unnötige Fehler gemacht, gegen diesen Gegner darf man einfach nicht so in Rückstand geraten. Auch wenn es um nichts mehr ging, hätten wir zwei Punkte holen sollen.“