Harald Neu bespricht mit Kardinal Kasper das Ehinger Landestreffen

Der Ehinger Landeskommandant der Bürgerwehren, Harald Neu, hat sich am Dienstag mit Kardinal Kasper in Dietenheim getroffen, um unter anderem über das große Landestreffen der Bürgerwehren und Stadtgarden (29. Juni bis 1. Juli) in Ehingen zu sprechen. Der 78-jährige Geistliche war auf Einladung des Vereins „Unità Dei Cristiani“, der Impulse für die Ökumene setzt, am Mittwoch nach Dietenheim bei Laupheim gekommen.

„Wir haben uns in Dietenheim in lockerer Runde im Pfarrhaus getroffen, um über das Landestreffen zu sprechen“, erklärt Neu. Aller Voraussicht nach wird Kardinal Kasper am 30. Juni von Rom aus nach Wangen reisen, dort sein Gepäck ablegen und dann nach Ehingen kommen. „Der Kardinal wird in Wangen seinen Urlaub verbringen. Er hat mir erzählt, dass er bereits am Samstag nach Ehingen kommen möchte, um dort zu übernachten“, sagt Neu. Denn am Sonntag, 1. Juli, wird Kardinal Kasper beim Treffen der Bürgerwehren und Stadtgarden den Feldgottesdienst im Ehinger Stadion zelebrieren.

Im Ehinger Konvikt

Und Ehingen ist für den Kardinal alles andere als neu. „Er konnte sich noch gut an seine Zeit im Konvikt erinnen. Vor allem, dass er in den Pausen zusammen mit den anderen Konviktoren immer in den Schwanen zum Essen gegangen ist“, erzählt Neu. Den Auftrag an die Christen, Gott in die Mitte zu stellen, rückte der Kardinal in das Zentrum seiner Predigt in Dietenheim.

Flyer ist fertig

Für das große Landstreffen der Bürgerwehren und Stadtgarden in Ehingen, bei dem die Schwäbische Zeitung als Medienpartner das Treffen unterstützt, ist seit gestern der Flyer fertig. Damit wirbt die Bürgerwache unter anderem für den Party-Abend am Samstag im Ehinger Festzelt. Dort spielt am Dirndl-Abend die Band Herz-Ass.