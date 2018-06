Hannes und der Bürgermeister schwäbeln sich in die Herzen

In einer Kleinstadt, in der die Schwaben besonders württembergisch sind, regiert ein Bürgermeister an seinem altmodischen Schreibtisch auf moderne Art. Mit Büroanzug und Krawatte unterstreicht er seine Autorität und kommandiert seine Angestellten nach historischen Vorgaben landläufiger Personalführung. Die Verwaltungseffizienz leidet allerdings unter der Begriffsstutzigkeit eines dem Gemeindeoberhaupt geistig durchaus gewachsenen Amtsboten. So könnte man beschreiben, was Karlheinz Hartmann und Albin Braig seit 1985 in der „Komede-Scheuer“ in der Mäulesmühle im Siebenmühlental bei Leinfelden-Echterdingen und seit 1994 auf Tour auf Stadthallenbühnen des Landes treiben.

Wer aber meint, die „lose Folge schwäbischer Volkstheaterszenen“ sei nach 30 Jahren abgedroschen, irrt sich. Der Hannes hat immer noch ein loses Mundwerk und bringt daraus – dank bürgermeisterlichen Schnapses – immer neue Ideen hervor. Darauf sind Tausende gespannt, die sich dem von Braig-Productions produzierten und im SWR-Fernsehen gesendeten Spaß hingeben. Zweimal total ausverkauft war die Ehinger Lindenhalle am Montag und Dienstag, als sich Hannes unter gänzlichem Verzicht auf den Spruch „Ich höre mich nicht nein sagen“ reichlich einschenken ließ. „Ich würde meinen Körper gerne dafür zur Verfügung stellen“, lautet jetzt die Einverständniserklärung zum gemeinsamen dienstlichen Betrinknis im Rathaus zum Wohl der Stadt.

„Das sind heilige Kühe, die wir wegweisend in den Boden rammen“, ist die gewichtige Begründung des Bürgermeisters für die Benennung von Straßen nach Vögeln. Hannes unterstellt dem FKK-Verein eine Sackgasse zu fordern und findet das neu installierte internetgesteuerte Schließsystem „die dackelhafteste Investition Ihres digitalen Bürgermeisterdaseins“. Am Ende ist der Rathauschef nur der Gatte der Persönlichkeit des Jahres. „Moined Se, mier macht’s Schbass, jeden Morga z’schbädd zom komma, bloß weil es so en Depp en Text neigschrieba hodd?“, veräppelt Erfolgsautor Albin Braig sich selbst.