Hanna Choi verzaubert Publikum mit ihrem Spiel

Sehr viel Applaus hat am Freitag die Ehinger Musiklehrerin Hanna Choi für ihren einstündigen Klavierabend im Franziskanerkloster erhalten. Mit Werken von Tschaikowsky, Kapustin, Debussy und Ravel verzauberte sie im Nu das zahlreich erschienene Publikum. Das gelang ihr nicht nur mit ihrem Charme, sondern vor allem durch ihre flinken, virtuosen Finger, die auch filigran und zärtlich über die Tasten des Klaviers streichen konnten. Als Zugabe spielte sie eine Volksmelodie aus ihrer Heimat Südkorea.

Obwohl Hanna Choi in Stuttgart lebt, unterrichtet sie seit Jahren an der Ehinger Musikschule. Daher verwunderte es nicht, dass der Ernst-und-Anna-Rumler-Saal im Franziskanerkloster voll besetzt war. Das Publikum war bunt gemischt, durch alle Altersklassen, von der Grundschule bis ins Rentenalter. Nach einigen Sekunden des Innehaltens startete die Pianistin das Konzert oder genauer gesagt den Klavierabend „Tastentanz“. Mit einer nur schwer in Worte fassbaren Lebendigkeit im Spiel überzeugte sie ihr Publikum vom ersten Ton an. Sie klang dramatisch, wo Dramatik gefragt war, sanft und filigran in den ruhigeren Passagen. Ihr klarer und sauberer Anschlag verzauberte das Publikum, wobei das bei der Nussknackersuite von Pjotr Tschaikowsky (1840-1893) im Zusammenspiel mit der genialen Virtuosität der Künstlerin kein Wunder ist. In ihrer Heimatstadt Seoul studierte sie Klavier und schloss ihr Studium als eine der besten Absolventinnen ab.

Gleich die „Ouverture Miniature“ und „Danse caractéristiques: Marche“ waren nicht nur bekannt, sondern gingen gut ins Ohr, der Unterhaltungswert wurde bravourös ebenso bedient wie die musikalische Seele, die sich nach von Herzen kommender Musik sehnt. Die Stücke des Abends repräsentierten alle auf ihre eigene Art den „Tanz“, und so folgte dem „Intermezzo“ der „Danse de la Fée Dragée“, „Trépac: Danse russe“, „Danse des Mirlitons“ und „Valse des fleurs“.

„Variations op. 41“ vom ukrainischen Komponisten Nikolei Kapustin, geboren 1937, endete mit einem fulminanten Finale, welches das Publikum mitriss. Das weltbekannte Meisterwerk der sanften Klänge „Claire de lune“ von Claude Debussy „(1862-1918) meisterte Hanna Choi mit einer Leichtigkeit, die das Publikum mit viel Applaus belohnte. „La Valse“ vom Maurice Ravel (1875-1937) war geprägt von spannenden Tempiwechseln, die die virtuose Meisterin wahrlich grandios beherrschte. Ihre flinken Finger tanzten präzise und virtuos über die Tastatur und zeigten sich feinfühlig in allen sanften Passagen.

Nach lange anhaltendem Beifall, der die Künstlerin nicht von der Bühne ließ, brachte Hanna Choi zur großen Freude des Publikums als Zugabe noch eine Volksmelodie aus Südkorea mit dem Titel „Arirang“. Auch hier hat sich Hanna Choi das Prädikat „zauberhaft“ ohne Einschränkung redlich verdient.