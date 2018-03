Handy am Steuer führt zu Unfall

Sachschaden in Höhe von 5500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Ehingen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 10 Uhr einen Autofahrer in der Hehlestraße. Der Fahrer hatte nach Angaben des Zeugen ein Mobiltelefon in der Hand und telefonierte als er von der Fischersteige in die Hehlestraße einbog. Der Fahrer des Nissan fiel durch eine unsichere Fahrweise auf. Der 37-Jährige stoppte sein Auto und stieg aus.

Nach Angaben des Zeugen telefonierte der Mann zu diesem Zeitpunkt immer noch mit seinem Handy. Der Nissan rollte nach vorne. Der 37-Jährige sei zurück in sein Auto gesprungen, vermutlich, um es zu stoppen. Plötzlich habe der Nissan beschleunigt und prallte gegen einen geparkten Peugeot. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen parkenden Seat geschoben. Der 37-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt.