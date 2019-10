Handballer schlagen Ravensburg

Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen haben am Samstagabend beim Landesliga-Absteiger TSB Ravensburg eine starke Leistung gezeigt und mit 27:22 (16:12) gewonnen. Bester Ehinger Schütze war Manuel Latinovic.

Von Anfang an führte Ehingen – in der vierten Minute nahm der Gegner beim Stand von 0:4 sofort das erste Time-Out, doch das brachte den Ravensburgern nichts. Dank einer kämpferischen Abwehrleistung aller und der schnellen Aktionen Manuel Latinovics im Angriff hielt die TSG die Führung bis zur Halbzeit souverän (12:16).

In der zweiten Halbzeit, so berichtet die TSG im Internet, wurde Latinovic manngedeckt. Anfangs gab es viele technische Fehler auf beiden Seiten. Doch die TSG fing sich, Simon Klug und Johannes Prang übernahmen die Verantwortung und überzeugten im Angriff mit 1:1-Aktionen und Anspielen. In der Abwehr stimmte die Zusammenarbeit nicht mehr ganz, so dass die Ravensburger öfters frei zum Wurf kamen. Aber Torwart Daniel Geyer hatte einen spitzen Tag und wurde zum wichtigsten Spieler: Gegenstöße, freie Würfe – er hielt fast alles.

Im Angriff hielt die TSG ein gutes Tempo. Selbst als die Ehinger mal in doppelter Unterzahl waren, gelangen ihnen einfache Treffer. Sieben Minuten vor Schluss versuchte Ravensburg mit einer kompletten Manndeckung Ehingen aus dem Konzept zu bringen, doch selbst das gelang nicht. Am Ende gewann Ehingen zurecht zu Gast beim Favoriten mit 22:27.