Schluss mit Hamsterkäufen: Hier bekommen nur noch treue Kunden ihr Speiseöl

In den Bumis-Lebensmittelmärkten in Ehingen ist die Abgabe von Speiseöl seit Montag dieser Woche drastisch eingeschränkt: Nur noch Kunden, die für mindestens 20 Euro einkaufen, erhalten eine Flasche Öl.

Kritik an dieser Maßnahme gibt es auf der Plattform Facebook wie auch in den Geschäften vor Ort. Doch für Geschäftsführer Michael Bumiller ist es die einzige Lösung, um sicherzustellen, dass die eigentlichen Kunden etwas vom raren Sonnenblumen- und Rapsöl abbekommen und nicht alles an die Hamstereinkäufer geht.

Früher 200, heute 30 Flaschen pro Woche

„Eigentlich haben wir pro Laden 200 Flaschen Sonnenblumenöl in der Woche verkauft. Mittlerweile erhalten wir pro Woche nur zwei Kartons mit je 15 Flaschen, egal wie viel wir bestellen“, erklärt der Bumis-Geschäftsführer die Lage. Die Knappheit liege allein am Kaufverhalten der Menschen in Deutschland, „in den Nachbarländern sind die Regale übervoll“, sagt er. Unter den Menschen gehe die Angst um und dann würden andere hinterherlaufen, „das ist der Herdentrieb“, so Bumiller. „Das große Problem ist, dass das gekaufte Öl nicht verbraucht wird, sondern im Keller landet.“

Bei Bumis war schon vorher der Verkauf von Öl eingeschränkt: Maximal zwei Flaschen durfte jeder Kunde kaufen. Und trotzdem konnte er gar nicht so schnell gucken, wie die frisch aufgefüllten Regale wieder leer waren, erzählt Bumiller. Über Soziale Medien und telefonisch werde sofort verbreitet, wenn wieder Öl da sei. Dann kämen Menschen ins Geschäft, die nur Öl kaufen.

Kunden greifen zu allen möglichen Tricks

„Das sind dann aber nicht unsere Kunden“, macht Bumiller das Problem deutlich - und an das Limit hielten sich viele auch nicht. Über die Kameras konnte er etwa beobachten, wie sich Ehepaare im Geschäft trennen, damit jeder einzeln zwei Flaschen Öl einkaufen kann. „Und teilweise gehen sie danach wieder rein für den nächsten Kauf.“

Andere würden draußen auf Bekannte warten, die sie dann ins Geschäft schicken, um noch mehr Speiseöl einzukaufen. „Das habe ich alles beobachtet und es hat mich unglaublich geärgert“, sagt der Bumis-Geschäftsführer. Zumal dann noch hin und wieder die Beschäftigten vor Ort „niedergemacht“ würden, wenn es mal kein Öl gebe.

Bumiller spricht von einem „Wahnsinn“, der da vor sich gehe und den es interessanterweise nur in seinen zwei Ehinger Filialen gibt. Deshalb gilt die neue Regelung auch nur für die Läden in Ehingen. Die Vorgehensweise ist so, dass es für jeden Einkauf ab 20 Euro einen VIP-Treuepunkt gibt.

Für den Kauf einer Flasche Öl ist dann ein Treuepunkt an der Kasse abzugeben. Natürlich sorgt diese Regelung bei manchen für Unmut. „Es gibt schon welche, die sehr stinkig sind, wenn ihnen das Öl an der Kasse wieder abgenommen wird“, sagt Bumiller.

Doch das seien eben auch die Leute, die gar nicht normal, also auch nicht für 20 Euro einkaufen wollen. Dass die Regelung auch auf Facebook stark diskutiert wird, „ist mir eigentlich Jacke wie Hose“, sagt Bumiller. Ihm geht es darum, dass seine Kunden mit Öl versorgt sind und gleichzeitig der „Öltourismus“ beendet wird, der von denjenigen betrieben wird, „die in das Geschäft kommen und nur zielgerichtet zum Ölregal laufen“.

Gleichzeitig glaubt der Bumis-Geschäftsführer, „dass das erst der Anfang ist, nicht das Ende“. Bei Mehl, Trockenhefe, Konserven und Fertiggerichten wie auch teilweise bei Reis und Nudeln merke er ebenfalls bereits wieder, dass große Mengen gekauft werden.