Hagel zur Borst-Kreuzung: „Das kann man einfach keinem mehr erklären“

Wie geht es mit der Borst-Kreuzung weiter? Was passiert mit den falschen Mülltonnen-Größen und ist der Ehinger Krankenhaus-Neubau noch finanzierbar? Darüber und über noch viel mehr hat SZ-Redaktionsleiter Tobias Götz mit dem Ehinger CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel im Jahresgespräch gesprochen.

Wer 40 Liter ankündigt, muss auch 40 Liter liefern. Manuel Hagel

Herr Hagel, der Umbau der Borst-Kreuzung an der B311 soll erst in zehn Jahren erfolgen. Und das, obwohl die Planungen schon ewig alt sind. Die Bürger fühlen sich von der Politik dabei mittlerweile komplett im Stich gelassen. Wie ordnen Sie diesen Fall ein, der kürzlich im Ehinger Gemeinderat fast schon eskaliert ist?

Das kann man einfach keinem mehr erklären. Da laufen Dinge einfach falsch. Das darf doch nicht sein, dass Infrastrukturmaßnahmen bald über 30 Jahre lang dauern. Wenn man das mal überschlägt, stellen Sie fest: Ich war vier Jahre alt, als erstmals für diese Kreuzung geplant wurde. Heute bin ich 34 Jahre alt und wir sind fast genauso weit wie damals. Ich habe mich über den Auftritt der Planerinnen und Planer des Regierungspräsidiums Tübingen im Ehinger Gemeinderat geärgert. Wenn von ganz oben bei einer Behörde dieser Umbau nicht gewollt wird, dann sollte man doch so ehrlich sein und es sagen. Ich finde einfach: so sollten wir nicht miteinander umgehen. Wir werden das auch nicht so stehen lassen. Dass jetzt eine Ampel gebaut werden soll, ist zunächst ein gutes Signal. Doch das ist nicht was wir abschließend brauchen. Vor allem darf die Ampel keinesfalls als Argument herangezogen werden, weshalb die Planungen auf Eis gelegt werden, weil die Unfallgefahr reduziert ist. Die Borst-Kreuzung ist ein Unfallschwerpunkt, sie hat Menschenleben gekostet. Die Kreuzung muss deshalb umgebaut werden. Und genau darum bleiben wir dran, auch wenn jetzt die Bretter dicker werden.

Können Sie da in irgendeiner Form diesen Prozess beschleunigen? Schließlich sind an dieser Kreuzung schon Menschen ums Leben gekommen.

Die Borst-Kreuzung ist ein extrem wichtiger Knotenpunkt an der B311. Die Stadt hat mit der Anbindung an den Rosengarten ihren Teil bereits geleistet. OB Alexander Baumann und ich werden weitere Gespräche mit dem Regierungspräsidenten führen. Die spannende Frage ist natürlich, ob wir da was beschleunigen können. Ich möchte keine Prognose abgeben. Für mich gilt immer: was man verspricht, das muss man auch halten. Und hier kann man nichts versprechen. Wir werden aber alles geben, dass es schneller vorangeht, als bisher.

Solche Vorhaben führen doch dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Politik und Behörden komplett verlieren.

Ich kann diesen Unmut komplett nachvollziehen. Wir Politiker sollten generell sehr sensibel mit dem Vertrauen der Menschen in die Demokratie und unseren Staat umgehen. Umfragen zeigen uns, dass dieses Vertrauen stark abnimmt. Nur noch 44 Prozent der Menschen im Westen sind mit der politischen Situation zufrieden. Das muss uns eine Mahnung sein. Die Demokratie gerät auch im Land zunehmend unter Druck. Genauso wie man Wohlstand jeden Tag aufs Neue erarbeiten muss, so muss man auch Demokratie jeden Tag aufs Neue begründen und verteidigen. Wenn ich unterwegs bin, bei Unternehmen, Ehrenamtlichen oder ganz normalen Menschen spüre ich die Überdrüssigkeit, wie zäh unsere Abläufe sind. Mir geht das ja selber genauso. Aber machen wir uns ehrlich: Wir haben in den letzten 20 Jahren versucht immer den Einzelfall in unseren Normen zu regeln. Das hatte auch zur Folge, dass es immer weniger um Eigenverantwortung ging. Genau das hat jetzt einen Regelungsdschungel geschaffen, den niemand mehr so richtig durchdringt. Deshalb muss es jetzt darum gehen, dass wir das als große Aufgabe für dieses Jahrzehnt anpacken. Im Wald nennen wir das Durchforstung. Dabei werden gezielt Bäume entnommen, um Licht, Wasser und Nährstoffe für neues Wachstum freizusetzen. In den letzten Jahren war uns oft eine Diskussion um den Veggie-Day wichtiger als die Frage, wie wir unseren Staat fit für die Zukunft bekommen.

Herr Hagel, haben Sie zuhause schon nachgemessen, ob in Ihre 40-Liter-Mülltonne auch nur knapp 34 Liter passen? Spaß beiseite, dieses Thema beschäftigt die Menschen. Sie sind auch Kreisrat im Alb-Donau-Kreis, der ab Januar für den Müll zuständig ist. Wie sehen Sie den Fall der falschen Größenangaben?

Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht nachgemessen. Ich bekomme aber viele Briefe und Mails zu diesem Thema und kann die Fragen nachvollziehen. Man mag es vielleicht altmodisch nennen, aber ich finde halt, wenn ein Dienstleister etwas ankündigt, dann muss das auch passen.

Irgendwie scheint die Lösung in dieser Sache zu sein, dass viel argumentiert, aber nichts gemacht wird. Was würden Sie denn machen?

Ich finde es gar nicht so wahnsinnig kompliziert: Wer 40 Liter ankündigt, muss auch 40 Liter liefern. Wenn das nicht so ist, dann müssen die Behälter eben ausgetauscht werden, dass es passt.

„Ausgetauscht“ werden soll auch das Gebäude am Ehinger Alb-Donau-Klinikum. Sprich ein Neubau für rund 300 Millionen Euro soll in Ehingen entstehen. Erst kürzlich hat Landrat Heiner Scheffold deutlich gemacht, dieses Projekt genauestens zu prüfen. Wie sehen Sie das?

Ich finde hier den Begriff des „Upgrades“ passender. Wir dürfen uns wirklich auch bewusstmachen, dass wir mit diesem Umstand, auf einer kleinen Insel der Glückseligen sind. In anderen Landkreisen wird seit Jahren fast ausschließlich über Schließungen von Kliniken diskutiert. Da können wir uns in Ehingen glücklich schätzen, dass wir über einen Neubau reden. Das gilt auch für die Investitionen im zweistelligen Millionenbereich an unseren Standorten in Langenau und Blaubeuren. Wir haben also immer die ganze Fläche des Landkreises im Blick. All das stärkt die Kliniklandschaft enorm. Die Grundlage dafür wurde vor Jahren durch sehr kluge Entscheidungen von Alt-Landrat Heinz Seiffert und dem ehemaligen Geschäftsführer Wolfgang Neumeister getroffen. Dass unser Landrat Heiner Scheffold die Planungen überprüfen möchte, ist doch in heutigen Zeiten richtig und normal. Ich finde es auch sehr klug, dass man auf einem einmal eingeschlagenen Weg innehält und sich fragt: Passt das alles noch? Ich bin jedenfalls sehr froh darüber, dass das Projekt von niemandem in Frage gestellt wird.

Woher kommen die 300 Millionen Euro dann?

Die ADK Gmbh ist hier in sehr guten Gesprächen mit dem Sozialministerium, was die Förderungen des Landes anbelangt. Da sind wir auf einem wirklich guten Weg. Nur muss nun auch der Bund in die Gänge kommen, das betrifft im Übrigen auch die Hilfspakete für die Kliniken generell.

Zur Gesundheitsversorgung gehören auch die Landärzte, die leider auch im Alb-Donau-Kreis immer weniger werden.

Landärzte sind ein Juwel und für die Versorgung im ländlichen Raum enorm wichtig. Oft sind Landärzte Generalisten, sie sind so richtige Schweizer Taschenmesser. Was wir nun brauchen, sind junge Ärzte, die diesen Schritt wagen, wie beispielsweise bei der Praxis Hudek in Granheim. Das ist eine super Sache. Wir müssen hier die jungen Ärzte mit unterstützen. Dazu trägt auch die Landarztquote bei. Dafür haben wir als CDU- Landtagsfraktion sehr gekämpft. Denn diese Quote wirkt.

Verstehen Sie es, wenn Ärzte, wie kürzlich landesweit passiert, streiken?

Nun ja. Ich rate uns allen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich glaube, den Ärztinnen und Ärzten geht es hier nicht nur ums Geld, sondern vor allem um den bürokratischen Aufwand und die zusätzlichen Belastungen. Mein Eindruck ist, dass unsere Ärztinnen und Ärzte weiterhin aus voller Leidenschaft arbeiten. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir sollten diese Diskussion aber nicht nur auf die Ärzteschaft fokussieren. Ich denke hier vor allem auch an das Krankenhauspersonal, die Arzthelfer, das Pflegepersonal und viele mehr.

Herr Hagel, Ihre Heimatstadt Ehingen steht vor dem größten Wirtschaftsprojekt der vergangenen Jahrzehnte. Liebherr will im Industriegebiet Berg ein neues Werk bauen. Neben viel Zustimmung gibt es auch eine kritische Bürgerinitiative. Wie ordnen Sie das ein?

Dass sich Menschen Gedanken darum machen, ist doch gut. Das zeigt, dass sich die Menschen damit beschäftigen. Das muss in einer Demokratie auch so sein. Deshalb urteile ich da über niemanden und stelle schon gar niemanden in eine Ecke. Ich bin davon überzeugt, dass wir große Projekte künftig nur noch mit zielgerichteter Bürgerbeteiligung machen werden. Aber eines ist für mich ganz unbestritten: Das Liebherr-Projekt in Ehingen sichert nicht nur den Standort, es sichert auch Tausende von Arbeitsplätzen in der ganzen Region. Ich denke da auch an die ganzen Zulieferer. Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, die Möglichkeit zu haben, ein so zukunftsfähiges Projekt in Ehingen realisieren zu können. Das sichert den Wohlstand nicht nur für Ehingen, sondern für die ganze Region. Wenn ich im Land oder bundesweit unterwegs bin, werden dieser Tage eher Diskussionen über Betriebsschließungen und Entlassungen geführt. Wir haben im Moment eine Inflation von rund zehn Prozent. Uns wird für das nächste Jahr eine Rezession in Höhe von 0,2 bis 0,4 Prozent prognostiziert. Das müssen wir uns doch bewusstmachen. Auch vor diesem Hintergrund, ist es doch erst recht eine gute Sache. Auch wenn das nicht jeder hören möchte: Wir können uns in Ehingen sehr viele Dinge nur durch die direkte Wertschöpfung der Firma Liebherr oder der Zulieferer leisten.

Wie beurteilen Sie die Rolle der Stadtverwaltung in diesem Prozess?

Die Verwaltung arbeitet zügig und korrekt an den Genehmigungsverfahren. Wir haben wirklich eine tolle Mannschaft im Rathaus. Ich bin mir sicher, dass Gemeinderat, Stadtverwaltung und die überaus große Zahl der Bürgerschaft ein großes Interesse daran hat, dieses Projekt zu ermöglichen.

Herr Hagel, manche Kindergärten müssen schon schließen, weil zu wenig Erzieherinnen und Erzieher da sind. Hier ist der Mangel auf dem Arbeitsmarkt riesig. Wie kann die Politik da gegensteuern?

Ich bekomme das als Papa von zwei kleinen Jungs ja live mit. Wir reagieren auf die angespannte Lage in den Kitas und Kindergärten. Wir ermöglichen es den Verantwortlichen vor Ort, flexibel auf die Lage zu reagieren. Es ist vorgesehen, dass die Höchstgruppengröße im Ausnahmefall um bis zu zwei Kinder überschritten werden kann. Zudem gilt für dieses Kitajahr: Stehen nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung, kann eine Fachkraft durch zwei Zusatzkräfte aufgefangen werden. Dabei darf der Mindestpersonalschlüssel um nicht mehr als 20 Prozent unterschritten werden. Das alles sind Maßnahmen, um ganz schnell und konkret für Entlastungen zu sorgen.

Kommen wir zum leider unvermeidlichen Thema der Energiekrise. Werden Sie als Abgeordneter nach Lösungen gefragt?

Das ist gerade die größte Sorge der Menschen in meinen Gesprächen. Erst kürzlich war eine ältere Dame da, die 980 Euro Rente bekommt. Sie hat ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet. Ihre Nachzahlung für Strom und Gas betrug 2100 Euro. Diese Frau hatte Tränen in den Augen. Neben unserer Wirtschaft geht es doch vor allem um diese Menschen mit geringem Einkommen. Diese Härte müssen wir als Politik abfedern. Wir bauen deshalb hier im Land gerade eine Brücke über die Lücke der Bundesprogramme.

Auch Menschen, die sehr gut verdienen, wie Sie als Abgeordneter, haben die 300 Euro Energiegeld bekommen. Da passt doch was nicht, oder?

Genauso ist es. Die 300 Euro Energiegeld hat die SPD mit einer rostigen Gießkanne verteilt. Ich behaupte, Menschen mit höherem Einkommen hätten diese 300 Euro nicht gebraucht. Dafür hätten viele Menschen mit geringem Einkommen mehr Unterstützung gebraucht. Für alle das Gleiche, bedeutet für keinen das Richtige. Mir hat zum Beispiel ein Schüler geschrieben, der im Minijob Zeitungen austrägt und daheim wohnt, dass er die 300 Euro Energiegeld bekommen hat. Da sind doch offenkundig Fehler im System. Das muss die Bundesregierung besser machen.

Herr Hagel, ganz zum Schluss noch eine närrische Frage. Sie sind Mitglied der Findungskommission der VSAN, die einen Nachfolger für Präsident Roland Wehrle suchen und vor allem finden soll. Wie läufts?

Die VSAN ist ein sehr gut geführter Verband, ein Verband, der mit Roland Wehrle einen Präsidenten hat, der außergewöhnliche Arbeit leistet. Unsere schwäbisch-alemannische Fasnet ist Weltkulturerbe. Der Rechtsrahmen, in dem sich unsere Zünfte bewegen verändern sich. Die Mitgliedschaft verändert sich. Auf diese neuen Fragen müssen wir neben der Personalfrage auch organisatorische Antworten finden. Ich bin aber guter Dinge, dass wir da eine geeignete Person finden werden.