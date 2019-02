Hagel will Narren das Leben leichter machen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel möchte den Närrinnen und Narren das Leben leichter machen. "Die Fasnet ist in unserer Heimat viel mehr als nur eine närrische Zeit einmal im Jahr. Sie ist für uns Kulturgut, ja mehr noch, sie ist ein echtes Lebensgefühl. Tausende Menschen engagieren sich häufig seit frühester Jugend in den Vereinen oder Zünften. Sie leben dort ein Miteinander und eine Geselligkeit, wie wir sie uns auch für viele andere Stellen in unserer Gesellschaft wünschen würden. Auch deshalb wollen wir die Fasnetskultur und die Menschen, die sich hier mit so viel Herzblut engagieren, noch mehr unterstützen. Kurzum, wir wollen den Närrinnen und Narren das Leben leichter machen," so der Landtagsabgeordnete des Alb-Donau-Kreises, Manuel Hagel.

Mit diesem Ziel fanden daher unter dem Motto "Jedem zur Freud, niemand zum Leid" bereits zwei von Innenminister Thomas Strobl initiierte Runde Tische statt, an denen neben dem Präsidenten der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, verschiedene Vertreter der einzelnen Narrenzünfte, Vertreter der einzelnen Ministerien sowie Vertreter der Kommunalen Landesverbände teilnahmen.

Ziel der Gespräche war es, das Wirken der Ehrenamtlichen künftig einfacher und unbürokratischer zu machen.

"Ich freue mich sehr, dass wir in den vergangenen Monaten einiges bewegen konnten. So brauchen kleinere Brauchtumsveranstaltungen keine Genehmigung mehr. Zum Thema Datenschutz wurde eine Veranstaltung mit dem Beauftragten der Landesregierung für Datenschutz und Informationssicherheit organisiert, bei der die Narren die Möglichkeit hatten, ihre Fragen zur neuen Datenschutzverordnung zu stellen. Auch im Bundesrat hat sich Baden-Württemberg hier für Vereinfachungen für Vereine und Ehrenamtliche stark gemacht. Die Erteilung einer einheitlichen landesweiten Genehmigung für die Fastnachtsvereine liegt uns weiterhin sehr am Herzen. Auch hierfür werden wir uns stark machen. Bereits gelungen ist es uns zudem, die vielen Ehrenamtlichen steuerlich besser zu stellen. Die Besteuerungsgrenze zur Abmilderung des Aufwands wird von derzeit 35 000 auf 45 000 Euro angehoben. Unserem Innenminister möchte ich für seinen Einsatz in dieser Sache herzlich danken. Jetzt kann die neue Sais on komme n", so der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel abschließend.