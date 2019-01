Hagel besucht Grüne Woche in Berlin

Der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel hat die Grüne Woche in Berlin besucht.

„Grüße aus der Wildnis – damit will ich in erster Linie nicht aus unserer lebhaften Bundeshauptstadt Berlin berichten. Das ist vielmehr das Motto der diesjährigen Grünen Woche, auf der ich mit dem Landwirtschaftsausschuss sein darf. Das eigentliche Motto der Messe ist für mich jedoch wie im jeden Jahr, dass ein Bewusstsein für einen fairen Umgang mit landwirtschaftlichen Produkten und Prozessen geschaffen wird: fair leben, fair einkaufen und fair produzieren“, so der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel. Gemeinsam mit dem Landwirtschaftsausschuss des Stuttgarter Parlaments hatte Hagel die Möglichkeit, die traditionsreiche Berliner Messe zu besuchen. Mehr als 1700 Aussteller aus rund 65 Ländern sind auf dem Messegelände in Berlin zusammengekommen. In diesem Jahr wurde die Grüne Woche gemeinsam mit dem Partnerland Finnland ausgerichtet.

„Die Landwirtschaft spielt für unsere Heimat eine große Rolle, selbstverständlich bin ich da bei einer so wichtigen Veranstaltung persönlich vor Ort“, so Hagel weiter.