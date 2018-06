H&M sucht Mitarbeiter in der Region

„Wir können jetzt offiziell bestätigen, dass H&M nach Ehingen kommen wird“, sagte gestern Pressesprecherin Hussenether der SZ. „Nun ist intern alles in trockenen Tüchern.“ Die neue Filiale, die ins ehemalige Kaim-Gebäude an der Hauptstraße in Ehingen einziehen wird, soll laut der H&M-Pressesprecherin planmäßig im Herbst 2013 eröffnen. Dafür werde man Mitarbeiter einstellen, die möglichst aus der Region stammen sollen.

„Wir suchen natürlich vor Ort nach neuen Mitarbeitern“ so Hussenether. „Wir versuchen, an neuen Standorten auch Arbeitsplätze zu schaffen.“ Wie viele Beschäftigte in der Ehinger Filiale arbeiten werden, die sich über zwei Verkaufsebenen erstreckt, stehe noch nicht fest. H&M ist daran interessiert, möglichst neue und auch bereits in anderen Filialen beschäftigte Mitarbeiter einzusetzen. „Ich kann mir vorstellen“, so Hussenether, „dass Kollegen aus der Nähe die Gelegenheit nutzen, an ihrem Wohnort zu arbeiten. Die nehmen wir gern, weil das den Vorteil hat, dass sie dann neu eingestellte Mitarbeiter einarbeiten können.“ Konkretes werde dann in einiger Zeit auf der Homepage des Unternehmens ausgeschrieben.

Laden für ganze Familie

Laut Hussenether soll in Ehingen ein „Familienhaus“ entstehen, was das Sortiment an Kleidung betrifft. „Der Laden ist für die ganze Familie“, so die Pressesprecherin. Ob das neue Modehaus des schwedischen Konzerns auch eine extra Abteilung für Babys, Kinder und Umstandsmode einrichten werde, dazu werde man erst relativ knapp vor der geplanten Eröffnung im Herbst etwas sagen.

Fest steht aber, dass in den nächsten Tagen die Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten an der Hauptstraße beginnen werden. Noch läuft der Ausverkauf. Wie lange der noch andauern werde, dazu wollte sich Hussenether nicht näher äußern. Was genau an Umbaumaßnahmen geplant sei, wollte die H&M-Sprecherin ebenfalls noch nicht sagen. Auch dazu werde sich das Unternehmen erst etwa sechs Wochen vor der Eröffnung näher äußern.

Laut Hussenether komme es H&M bezüglich seiner Expansionspläne nicht so sehr auf die Einwohnerzahl eines neuen Standorts an. „Die Größe ist nicht entscheidend. Wir wollen eine bestmögliche Geschäftslage und achten außerdem natürlich auf die Marktbedingungen.“ Bevor man einen neuen Laden eröffne, gucke man sich mögliche Standorte sehr genau an. In Ehingen seien die Bedingungen von H&M erfüllt gewesen und nun freue man sich über die Neueröffnung, sagte Sprecherin Hussenether.

Die Michelgroup aus Ulm hat das Kaim-Areal sowie das Nebengebäude gekauft und wird die Räume an H&M vermieten (wir berichteten).