Härtetest in Berg für den SSV Ehingen-Süd

Eine Woche vor dem ersten Start der Fußball-Verbandsliga nach der Winterpause bestreitet der SSV Ehingen-Süd ein Vorbereitungsspiel beim TSV Berg. Gespielt wird am Samstag, 23. Februar, auf dem Kunstrasen am Rafi-Stadion in Berg, Anpfiff ist um 13 Uhr. Für die Kirchbierlinger, die sich zuletzt in einem viertägigen Trainingslager intensiv auf die Fortsetzung der Punkterunde vorbereitet haben, ist es ein echter Härtetest. Der TSV Berg ist Tabellenführer der Landesliga IV und strebt nach dem Abstieg 2017 mit Macht zurück in die Verbandsliga. In der vergangenen Saison verpasste Berg erst die Meisterschaft – der FV Olympia Laupheim holte sich den Titel – und dann auch den Aufstieg in der Relegation. Für Ehingen-Süd ist es das fünfte und letzte Testspiel in der Wintervorbereitung, das erste Punktspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler dann am Samstag, 2. März, bei der TSG Tübingen. Auch für Berg beginnt am 2. März wieder der Ernst des Fußball-Lebens mit dem Landesliga-Spiel in Kißlegg.