Härdtner belegt Rang sechs bei Crosslaufserie

Franziska Jehle (LG Welfen) hat den vierten Lauf der 41. oberschwäbischen Crosslaufserie bei den Frauen in Vogt gewonnen. Es war nach Blitzenreute der zweite Sieg im vierten Lauf, mit dem sich die 19-jährige Fronhofenerin auch den Serien-Sieg sicherte. Sieger bei den Männern in Vogt war Efrem Tadese (SSV Ulm 1846), der ebenfalls die Gesamtwertung gewann. Alexander Härdtner von der TSG Ehingen wurde Sechster in Vogt und auch in der Gesamtwertung.

Ein Punkt lag Härdtner am Ende in der Serienwertung der Crosslaufserie hinter Sebastian Kuhn (TV Dettingen/Iller), der auch in Vogt als Fünfter ins Ziel gekommen war. Hätte Härdtner Kuhn im letzten Lauf hinter sich gelassen, wäre der Starter der TSG Ehingen Fünfter der Serie geworden. Doch der Läufer aus dem Illertal ließ nichts anbrennen, lag im Ziel fast 40 Sekunden vor Härdtner.

Den Kampf um den Serien-Gesamtsieg trugen andere aus. Efram Tadese hätte ein zweiter Platz gereicht, um die Serienwertung zu gewinnen, doch auf Rechenspiele wollte sich der Ulmer Spitzenläufer nicht einlassen. Schon nach einer Runde war klar: Tadese lief auf Sieg. Hartnäckig hefteten sich seine Vereinskollegen Fabian Konrad und Aimen Haoubi an seine Fersen. Haboubi hätte in Vogt einen Sieg gebraucht, um die Serienwertung noch zu gewinnen, Tadese hätte bestenfalls Dritter werden dürfen. In einem packenden Zielsprint nahm Tadese dem Zweitplatzierten Konrad vier Sekunden ab. Haboubi kam sechs Sekunden nach Konrad als Dritter ins Ziel.

Erster Gesamtsieg von Tadese

Tags zuvor bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Crosslauf in Essingen war es noch umgekehrt: Haboubi siegte, Tadese wurde Dritter. „Efrem hat sich wohl geschont“, sagte Haboubi mit einem Augenzwinkern. „Aber Spaß bei Seite, er hat die Serie verdient gewonnen.“ Nach Platz drei 2016 und Platz zwei 2017 entschied Tadese erstmals die Crosslaufserie Oberschwabens für sich.

Platz elf belegte in Vogt Fabian Löffler von der TSG Ehingen, der nicht für die Serie gemeldet hatte. Von den starken Läufern des TSV Erbach war im vierten Lauf der Serie nur Davic Morales Acuna am Start, der Rang 20 belegte. In der Gesamtwerung belegte Morales Acuna den 16. Platz, zwei Ränge hinter seinem Vereinsgefährten Martin Aggeler, der ebenso wie Markus Mayr (Gesamt-20.) und Alexander Rank (24.) den Crosslauf in Vogt ausließ.

Insgesamt waren 143 Läufer im Vogter Wald beim Skilanglaufparcours Damoos am Start. Vier Runden à zwei Kilometer waren zu laufen auf der vom SC Vogt präparierten Strecke. Es war lange nicht mehr so spannend wie in diesem Jahr – alle Entscheidungen waren noch offen. Während es bei den Männern ein Zweikampf zwischen Tadese und Haboubi war, gab es bei den Frauen einen Dreikampf zwischen Franziska Jehle (LG Welfen), Salome Kirchner (SC Vöhringen) und Lucie Moisson (TV Kempten). Jehle lief beherzt vorneweg und distanzierte schon in der ersten Runde ihre Konkurrentinnen.

Nach 25:28 Minuten kam Jehle als schnellste Frau ins Ziel. „Die Strecke in Vogt liegt mir einfach“, freute sie sich. 22 Sekunden später traf Kirchner ein. „Ich habe schon Druck gemacht auf Franzi, aber sie war einfach zu stark“, so Kirchner. Moisson brauchte für die vier Runden 26:36 Minuten, sie musste als Vierte noch Verena Cerna (26:32) vom SSV Ulm 1846 den Vortritt lassen. „Ich bin eher eine Straßenläuferin“, sagte Moisson, „Waldboden ist nicht so mein Terrain.“

Schnellste Läuferin der TSG Ehingen war Anita Böckheler auf Rang 13 (31:24). Sie belegte in der Serienwertung den 14. Platz, knapp hinter ihre Vereinskollegin Rose Zdebik (13.), die in Vogt nicht am Start war.

TSG Ehingen auf Platz drei

Die Teamwertung entschied sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen der SSV Ulm 1846 für sich. Jeweils Rang zwei belegte die LG Welfen. Auf den dritten Platz bei den Männern kam die TSG Ehingen vor dem viertplatzierten TSV Erbach – insgesamt zwölf Vereine waren in der Wertung. Bei den Frauen waren es lediglich drei, hinter Ulm und Welfen noch der SC Vöhringen.

Alle Ergebnisse der Crosslaufserie und der vier Läufe in Blitzenreute, Bad Waldsee, Birkenhard und Vogt gibt es im Internet auf

www.crosslaufserie-oberschwaben.de