Guter Schluss für Ehinger A-Junioren: Erster Sieg im letzten Spiel des Jahres

„Heute habe ich eine gute Nachricht“, sagte Haris Slatina am Sonntag. Die Fußball-A-Junioren der TSG Ehingen haben erstmals in der laufenden Verbandsstaffel-Saison gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen Zimmern durch. Eine Niederlage mussten dagegen die B-Junioren der TSG hinnehmen, sie verloren in Reutlingen.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – SV Zimmern 2:1 (0:0). - Nach torloser erster Halbzeit gingen in der 65. Minute zunächst die Gäste in Führung. Das 1:0 für Zimmern stellte den Spielverlauf aber auf den Kopf, denn die TSG-Junioren hatten in der ersten Halbzeit mindestens drei ganz klare Chancen vergeben. Der SV Zimmern hatte keine Torchance aus dem Spiel und nutzte einen Eckball zum Führungstreffer. Dann wurden die Ehinger doch noch belohnt: In der 72. Minute glich Niklas Braun aus. In der 87. Minute leistete Danilo Kyrali die Vorarbeit zum 2:1, das ebenfalls Niklas Braun erzielte.

B-Junioren Verbandsstaffel: SSV Reutlingen – TSG Ehingen 4:1 (2:1). - Die Gäste aus Ehingen gingen durch ein Tor von Leon Kosa in Führung, hatten aber am Ende das Nachsehen. Der SSV Reutlingen führte zwar zur Pause mit 2:1, doch danach waren die Gäste dem 2:2-Ausgleich näher als die Gastgeber einem 3:1. TSG-Trainer Mathias Zok war daher nach der Begegnung enttäuscht, denn die Gegentore fielen durch individuelle Fehler seiner Mannschaft. „Es war ein Remis möglich, denn wir hatten in beiden Halbzeiten sehr gute Phasen“, so der TSG-Trainer.