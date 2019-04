Guter Saisonstart der Reiter der RG Heufelden

Der Reiternachwuchs der RG Heufelden ist erfolgreich in die Tuniersaison gestartet. In den zurückliegenden Wochen haben zahlreiche junge Spingreiter des Vereins bei verschiedenen Turnieren Platzierungen verbucht. Das harte Training in den Wintermonaten hat sich damit schon jetzt ausgezahlt.

Beim Reitturnier in Sauldorf-Boll belegte in der Springprüfung der Klasse A** Tina-Elisabeth Renz mit dem Pferd Chiara den dritten Platz, Tina-Elisabeth Renz mit Bambina kam auf Rang sieben. Beim Turnier in Moosbeuren ritt Elias Walter mit Amie in der Stilspringprüfung Klasse E auf den dritten Platz. In einer Springprüfung Klasse L belegte Tina-Elisabeth Renz mit Bambina den siebten Platz.

Etliche Nachwuchsspringreiter der RG Heufelden waren auch beim Turnier in Ehingen am Start. Dabei gewann Amelie von Bank mit White Dreamer im Springreiterwettbewerb, in dem Lina Schenk mit Sahiba Sechste wurde, Marlene Müller mit Sinfonie Siebte, Lena Ulmer mit White Dreamer Neunte und Jule Bauder mit Nura Zehnte. Im Stilspringwettbewerb in Ehingen gab es folgende Platzierungen für den Heufelder Nachwuchs: 2. Marlene Müller Sinfonie, 3. Franziska Mantz mit Nura, 6. Lena Ulmer mit White Dreamer, 7. Elias Walter mit Amie sowie Jule Bauder mit Nura, 9. Amelie von Bank mit White Dreamer. Elias Walter mit Amie belegte darüber hinaus in der Stilspringprüfung Klasse E den siebten Platz.

In der Stilspringprüfung Klasse E starteten Elias Walter und Amie auch beim Turnier in Biberach und belegten den dritten Platz. IN der Stilspringprüfung der Klasse A in Biberach ritt Tina-Elisabeth Renz mit Chiara auf Rang zwei und dann mit Daytona auf Rang 13. Im Springreiterwettbewerb siegte Elias Walter mit Amie, Zoe Häußler mit Lisa belegte Platz sechs vor Jule Bauder mit Nura und Lena Ulmer mit White Dreamer, Franziska Mantz mit Nura wurde Zehnte. In der Stilspringprüfung Klasse A kam Tina-Elisabeth mit Bambina in Biberach auf den vierten Platz.

Bis auf Tina-Elisabeth Renz, Marlene Müller und Elias Walter wurden die Platzierungen der Reitschüler auf den Schulpferden des Vereins erreicht.