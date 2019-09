Gute TC-Ergebnisse bei „Kaddy’s Open“

Bei seinem beliebten Tennisturnier ,,Kaddy’s Open 2019“ hat der TC Ehingen auch in diesem Jahr eine große Teilnahme verzeichnet. Insgesamt 47 Kinder in den Altersklassen U8, U9 und U10 kämpften auf der Anlage des TC Ehingen um die ersten Plätze und einen von drei Pokale für die Besten jeder Altersklasse. Jonathan Finter vom TC Ehingen erspielte sich in der Altersklasse U8 den dritten Platz, Nick Klat wurde dritter in der Altersklasse U9. Jana Stepanenko, ebenfalls vom TC Ehingen, belegte den ersten Platz in der Altersklasse U10 und Luis Lengler erspielte sich Rang drei in der U10. Vom TC Ehingen nahmen zudem Letizia Sophie Scholler-Dujmovic, Nikola Bojkovic und Anna Härle teil. Bei der Siegerehrung verteilte Thomas Kaderavek von der Zahnarztpraxis Kaderavek die Pokale für die ersten drei Plätze jeder Altersgruppe. Ebenso bekamen alle 47 Teilnehmer ein „Kaddy’s-Open“-T-Shirt, Griffbänder und Dämpfer. Gleichzeitig fand auf der Tennisanlage das Leistungsklassenturnier ,,TC Ehingen Open“ statt. 36 Teilnehmer kämpften in den Altersklassen U12 bis U16 um die letzten Leistungsklassenpunkte der Saison oder die Einstufung in eine höher Leistungsklasse.