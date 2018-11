Gute Platzierungen für Prellballer des TSV Rißtissen

Die erste Mannschaft der Prellballer des TSV Rißtissen hat am zweiten Spieltag des Baden-Württemberg-Pokals den vierten Platz belegt. Die „Zweite“ aus Rißtissen belegte in der Gesamtwertung der Altersklassen M40/M50/M60 den fünften Platz.

Der zweite Spieltag der Runde wurde in Waiblingen ausgetragen. Dabei spielten die Teams des Schwäbischen und des Badischen Turnerbundes gemeinsam um den Baden-Württemberg-Pokal. Die beiden Männer-40-Mannschaften des TSV Rißtissen spielten in verschiedenen Gruppen und waren erfolgreich.

Die „Erste“ des TSV mit Anton Ganser, Ralph Kappe, Harald Hofmann und Martin Wurm trat wieder in ihrer Stammbesetzung an. Die Gruppenspiele gegen Oberschopfheim M40 (31:29), Offenburg M60 (41:28), Kehlen M40 (30:26) und Weiler M50 (41:33) beendete die Mannschaft ohne Niederlage als Gruppenerster. Im Kreuzspiel war der Gegner erneut die M40 aus Oberschopfheim, die sich in den Vorkreuzspielen durchgesetzt hatte. In der packenden Begegnung musste sich Rißtissen I diesmal aber dem starken Gegner mit 22:29 geschlagen geben. So zog der TSV ins Spiel um Platz drei ein, in dem er mit Kehlen erneut auf eine Mannschaft der Gruppenphase traf. Zunächst mit bis zu fünf Bällen im Rückstand, erkämpfte sich Rißtissen I kurz den Ausgleich. Praktisch mit dem Schlusspfiff fiel die Entscheidung durch einen missglückten Angriff von Rißtissen zur äußerst knappen Niederlage (28:29). Der vierte Tabellenplatz war dennoch eine hervorragende Leistung und lässt weiter hoffen.

Bei der „Zweiten“ des TSV waren mehrere Stammspieler verhindert oder mussten verletzungsbedingt ersetzt werden. So wurden Roland Birk und Volker Rathgeb von Christine Frick und einem Spieler aus Kehlen unterstützt. In der Gruppenphase erreichte die Mannschaft mit Siegen gegen Edingen M40 (39:36) und Waiblingen M50 (32:29) sowie Niederlagen gegen Ludwigshafen M60 (27:43) und Weiler M40 (22:39) ein ausgeglichenes Ergebnis. Als Gruppenzweiter musste sich Rißtissen II in den Vorkreuzspielen der M40 aus Kehlen mit 25:34 geschlagen geben. Das Spiel um Platz fünf, in dem der Gegner Ludwigshafen M60 verletzungsbedingt nicht antreten konnte, ging mit 30:15 an Rißtissen. Der TSV II erreichte als Fünfter ebenfalls einen hervorragenden Tabellenplatz.