Gute Ergebnisse für SVS-Triathleten

Die Triathleten des SV Sulmetingen haben sich beim Ulmer Einsteinmarathon teils ganz vorn im Teilnehmerfeld behauptet. Martin Dangelmayr aus Obersulmetingen erzielte mit der Zeit von 1:19:31 Stunden im Halbmarathon (21,1 Kilometer) den dritten Platz seiner Altersklasse. Guido Maier (Sontheim) reihte sich im Halbmarathon ebenfalls in die Top Ten seiner Altersklasse ein und wurde mit 1:23:54 Stunden Neunter. Thomas Scharmach aus Ehingen benötigte für die 21,1 Kilometer 1:50 Stunden und belegte in der Altersklasse Platz 97. Im Zehn-Kilometer-Lauf waren die beiden Laupheimer Thomas Kaiser und Jörg Schöpperle im Teilnehmerfeld. Kaiser wurde in der Altersklasse mit 48:02 Minuten auf Platz 44 gewertet, Schöpperle mit 49:17 Minuten auf Platz 37. Beim Nordseeman-Triathlon war der SVS-Triathlet Tobias Wutz (Luapheim) am Start und hatte 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen zu meistern. Mit der Zeit von 4:57 Stunden erreichte er den fünften Platz in der Altersklassenwertung. Wutz war außerdem beim Stockacher Sprinttriathlon am Start und wurde mit 1:06 Stunden auf Platz sieben gelistet, Dangelmayr stand einmal mehr auf dem Treppchen und wurde beim Stockacher Sprinttriathlon Sieger in seiner Altersklasse, in der Gesamtwertung reichte es mit Platz vier knapp nicht aufs Treppchen.