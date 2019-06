Gute Ergebnisse für Ehinger Unparteiische

Mit dem Abschluss der Spielzeit einer Fußball-Saison wird auch bei den Schiedsrichtern Bilanz gezogen. Dies gilt insbesondere für die Unparteiischen, die im Beobachtungswettbewerb stehen. Fünf Mitglieder der Schiedsrichtergruppe Ehingen wurden über die ganze Saison hinweg von unabhängigen Beobachtern des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) in jeweils acht Spielen bewertet. Die am Ende der Saison gebildete Gesamtnote entscheidet dann über den Aufstieg, Abstieg oder Verbleib eines Unparteiischen in der Liga. Aus Sicht der Ehinger Schiedsrichtergruppe seien ausgesprochen erfreuliche Ergebnisse registriert worden, teilt Obmann Josef „Bodde“ Rapp mit. So erreichte Philipp Schlegel vom SV Unterstadion in seinem ersten Oberliga-Jahr einen Spitzenplatz unter den WFV-Schiedsrichtern. Martin Traub von der SG Griesingen erreichte ebenfalls einen Spitzenplatz in der Verbandsliga und verpasste nur knapp den Aufstieg in die Oberliga. Sein Bruder Daniel Traub (SG Griesingen) erkämpfte sich in der Verbandsliga eine gute Mittelfeldplatzierung. Überaus erfreulich sei, so Rapp, „dass zwei junge Kameraden nach mehrjähriger Begleitung jetzt den Sprung in den WFV-Kader, sprich die Landesliga, geschafft haben“. David Rommel vom FV Scheklingen/Hausen und Tobias Burger vom SV Unterstadion werden in der nächsten Saison Spiele in der Landesliga leiten. Obmann „Bodde“ Rapp würdigte die Erfolge dieser Unparteiischen und hob deren gute Außenpräsentation der Ehinger Schiedsrichtergruppe hervor. Rapp: „Dank aber auch allen anderen Schiedsrichtern, die durch ihre Bereitschaft und ihren Einsatz es ermöglichten, dass wiederum alle Spiele in der vergangenen Saison mit geprüften Schiedsrichtern besetzt werden konnten.“