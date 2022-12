Grußwort zum Jahreswechsel vom Liederkranz Kirchen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Jahr 2022 stand für uns im Zeichen der Umbrüche und Neuanfänge. So konnten wir endlich nach langer coronabedingter Zwangspause in einen geregelten Probenbetrieb übergehen. Das Jahr begann zunächst mit einem Wechsel innerhalb der Vorstandschaft. Heidi Huber und Bernadette Traub stellten nach langjährigem, ehrenamtlichem Engagement ihre Ämter als Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende zur Verfügung. Das Vorstandsteam wird seitdem von Kristina Burget, Norbert Huber und Michael Dahmen gebildet.

Im Frühling verbrachten wir ein arbeitsreiches Probenwochenende auf dem Reiberhof bei Günzburg, um uns anschließend im Mai beim Festakt zum 50-jährigen Jubiläum der Eingemeindung Kirchens zum ersten Mal nach langer Pause mit einem Auftritt zu zeigen. Im Herbst konnten wir Blanka Wiedergrün als neue Dirigentin engagieren.Im Laufe des Jahres 2022 wuchs unser Chor fEinklang beachtlich und besteht aktuell aus mittlerweile 50 aktiven Sängern und Sängerinnen.

Möchten Sie sich selbst vom Chor überzeugen? Am 15.04.2023 nehmen wir am Chorfestival in Ingstetten teil, bei dem Sie uns hören und sehen können. Weitere Auftritte sind in Planung und werden vorher öffentlich bekannt gegeben.

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei den aktiven Sängern, unseren fördernden Mitgliedern und allen, die den Liederkranz Kirchen auch im vergangenen Jahr auf vielfältige Weise unterstützt haben. „Es ist der Geist der Weihnacht, der uns mit Leben erfüllt und im Mantel der Liebe überwintern lässt.“ In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen von Herzen gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2023.

Für unsere Generalversammlung am 20. Januar 2023 um 19.30 Uhr im Sportheim Kirchen ergeht an Sie heute schon herzliche Einladung!

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 1. Begrüßung, 2. Feststellen der Tagesordnung, 3. Totenehrung, 4. Bericht der Vorsitzenden, 5. Bericht der Dirigentin, 6. Kassenbericht, 7. Bericht der Rechnungsprüfer, 8. Bericht der Schriftführerin, 9. Entlastung, 10. Wahl des Schriftführers/der Schriftführerin, 11. Sonstiges.