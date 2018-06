Gruppentherapie bei den Academixer

Wer lange nicht mehr herzhaft gelacht hatte, war in der Sprechstunde oder noch besser bei der Gruppentherapie beim Leipziger Kabarett „Academixer“ goldrichtig.

Ein Mittvierziger in der Midlife-Crisis mit Zweifeln an sich selbst, die Rolf Haases (mit zwei aa wie er immer wieder betont, aber so viel Zeit hat ja keiner mehr) gibt es überall. Und die durchgeknallte Frau Doktor, ist sie nicht ein fabelhaftes Klischee des Seelendoktors. „Sind sie eher ein Löwe oder der Kuschelbär“, fragte sie ihren Patienten, „geht Hamster auch“, fragt der bescheiden zurück.

Wenn sich Patient Haase, Pianist Ekky Meister als Patientensprecher, die Sprechstundenhilfe (Elisabeth Hart) bei Frau Doktor (Heike Ronniger) zur Gruppentherapie treffen, blieb bei den rund 100 Zuschauern im kleinen Saal der Lindenhalle kein Auge trocken. Besonders, als die Sprechstundenhilfe Klanginstrumente austeilte, um damit den Emotionen freien Lauf zu lassen und Frau Doktor einen hinreißenden Schuhplattler hinlegte.

Die Abwanderung vor allem von Frauen hat in Nordmannsdorf im Erzgebirge den absoluten Notzustand zur Folge, 98 Prozent aller Haushalte werden von männlichen Singles geführt, die drei Frauen im Ort sind alle über 80. Die Frauenquote hat der Bürgermeister mit seiner Dackeldame leicht angehoben, teilte dieser einer Studentin mit und ansonsten sei man dabei, das Dorf zurückzubauen oder weg zu sparen, verkündete der Bürgermeister, Hintergrundgeräusche einer Sprengung zeigten wie das gehen sollte.

Einfach herrlich die Persiflage auf Eltern von heute und was die so auf einem Spielplatz reden könnten, wenn Yves-Etienne und Kreativkind Mila sich gegenseitig mit einem noch bodenständigen Knaben mit Dreck bewerfen.

Immer wieder brauchte der arme Haase einen Termin bei seiner Frau Doktor, vor allem nach einem schlimmen Albtraum. Träumte dem armen Kerl doch, der Tod in Gestalt von Frau Doktor wollte ihn holen, und plötzlich findet er sich kerngesund und mag trotz aller Suizidgedanken vorher nicht mitgehen. Nach einem Ausflug in den Himmel zu zwei Engeln, die ihn aber mit einem „man sieht sich“ wieder auf die Erde zurück schicken, kommt Haase mit seinem nächsten Problem, ist es doch dem alten Vater beim Sohn zu spießig. Der flotte alte Herr will noch mal so richtig durchstarten und das Seniorenheim vor allem die Damen dort auf Vordermann und am besten in sein Bett bringen. (kö)