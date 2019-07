Gruppensieg für TC-Talentiade-Team

Bei der VR-Talentiade 2019 haben sich die Nachwuchs-Tennistalente des TC Ehingen im Midcourt-Wettbewerb der Altersklasse U10 souverän den ersten Platz in ihrer Gruppe erspielt. Die Mannschaften TC Ehingen I, TK Ulm I, TC Blaubeuren I, VfB Ulm I, SG Altheim I und SSV Ulm 1846 II hatten seit Mai um den ersten Rang in dieser Gruppe der VR-Talentiade und den Einzug in das Bezirksfinale gespielt. Mit 58:4 Sätzen in fünf Mannschaftsspielen sowie der Staffeln setzten sich die Ehinger Tennistalente Jana Stepanenko, Marcel Lakstankin, Luis Lengler und Leni Eisele in ihrer Gruppe klar durch. Die jeweils Gruppenersten TC Ehingen I, TC Tettnang I, SF Schwendi I und SF Schwendi II werden nun im Bezirksfinale auf der Tennisanlage der SF Schwendi um den Bezirkstitel spielen.