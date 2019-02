Gruppen der Narrenzunft begeistern beim Narrenball

Wenn die Matekapelle mit Pfanna-Mate, Spritzenmuck, Hexenmeister, Groggentäler und Kügele in die Lindenhalle einzieht, dann hat die ganz heiße Phase der Ehinger Fasnet begonnen. Schmissige Musik zum Mitklatschen, jede Menge Konfetti im Haar, im Bier und auf dem Teller und in kürzester Zeit läuft das närrische Gefolge im Saal auf Hochtouren. „Was für ein Bild, das hat uns gefehlt“, sagte Narrenchef Peter Kienle erfreut. „Das hier ist das Wohnzimmer der Narrenzunft, aber leider ist auch, wenn die Ballsaison beginnt, das Ende der Fasnet nicht mehr weit“, bedauerte Kienle bei der Begrüßung seiner närrischen Gäste.

Und schon begann das umfangreiche Programm der einzelnen Gruppen: 160 Akteure haben seit dem Herbst geprobt, geändert, Kostüme entworfen und genäht. „So sieht es aus, wenn den Dämonenbuben ein Licht aufgeht“, sagte Moderator Thommy Kramer und kündigte eine Lightshow der Extraklasse an. Die Dämonenbuben zeigten, was passiert, wenn sich Hacker in ein Computersystem einloggen. „Einen Megaaufwand haben sie gehabt“, so Kramer, „alle Akteure haben mitgezittert, dass ein Lämpchen nicht funktionieren könnte“, sagte Kienle beim Finale. Aber wenn Dämonenbuben etwas machen, hat das Hand und Fuß, und alle Lichter funktionierten tadellos.

Ein Büttel-Spezial folgte, bei der die Ordnungshüter ihre erotische Seite anklingen ließen und ihre schönsten Männer in der Höhle des Löwen frei nach „50 Shades of Grey“ in höchst gewagtem Outfit für Einsteiger und Profis präsentierten – immer in den Büttelfarben Gelb und Grün. Damit der Narr sich sein Häs nicht mit Ketchup oder Senf bekleckert, haben die Büttel die Powertube mit nur drei Zutaten erfunden, darin sind Schwarzwurst, Obstler und sonnengereifte Senfkörner abgefüllt in handlichen Tuben. Die Smartbell der Büttel gibt es mit Ravioliaufsatz mit Kaltstart oder mit Jagdaufsatz getarnt als modisches Accessoire, um jederzeit beim Narrenball die Ehefrau orten zu können und zu wissen, jetzt muss ich abhauen. „Endlich mal Zeit für die heißen Typen“, fanden die Büttelkollegen.

Fürs Auge ein Hochgenuss waren die niedlichen Hexenmädle. „Sie zaubern euch ein Lächeln ins Gesicht“, kündigte Kramer an. „99 Luftballons“ von Nena, 1983 gesungen, ist noch heute schön. Allerliebst sahen sie aus, als die Hexenmädle dazu tanzten und Nena sang: „Hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen.“ Fetzig, schrill und ohrenbetäubend laut wurde es, als die Schalmeien die Bühne stürmten und die an sich schon muntere Halle zum Beben brachten. Eine Baubude, ein Dixieklo, lustlose Bauarbeiter, ein Capo, der in die Luft ging wie das HB-Männchen, das waren die Muckenspritzer, die am Narrenstadel etwas ausbessern sollten. „Wir schaffen jetzt was“, ordnete der Capo an, bedeute aber bloß, dass die Jungs ihm wie die Mucken auf der Nase herumtanzten und mit ihren Werkzeugkisten und der Tür vom Spind eine eigene Melodie kreierten. Als noch Mädels dazukamen, wurde das noch toller.

Geisterstimmung mit Grabsteinen bildete die Kulisse für den Tanz der Vampire der gemischten Gruppe. Der blutrünstige Graf mit seiner unstillbaren Gier nach frischem Blut geisterte durch die Schar der Narren, der Tanz der Mädels eine einzige Augenweide.

Die Matebuben wollten die Herkunft des Loches in der Pfanne vom Pfanna-Mate klären und mussten dazu ganz weit in die Geschichte der Menschheit eintauchen hin bis zu den Neandertalern. Mittels Berg Bier wurden die dem Menschenbild ähnlicher, die Gesichter waren aber nach wie vor mit Haaren zugewachsen. Rohes Fleisch wollten sie nicht immer essen, eine Pfanne wurde hergestellt und sorgfältig geklopft, so sorgfältig bis sie ein Loch hatte. „Mit so einer Pfanne ist nichts mit Spätzle und Soß“ erkannten die Männer.

Dass Frauen oft vor dem Kleiderschrank stehen, weil sie angeblich nichts zum Anziehen haben, ist für sie typisch, Männern passiert das nie. Die Kügele hatten sich für eine Schnittmenge beider Geschlechter entschieden waren halb typisch Mann, halb typisch Frau, tanzten zu alten Schlagern wie „das bisschen Haushalt sagt mein Mann“ und entschieden „es geht nicht miteinander, aber ohne einander geht es auch nicht“.

Noch ein paar Witze von Kramer in der Umbaupause und dann kamen elfengleich hereingeschwebt die Hexenbuben, die zu graziösen Balletttänzerinnen herangereift sind. Gekonnt auf der Spitze und mit eleganten Sprüngen wagten sie sich an Schwanensee heran. Der schwarze Schwan beglückte als Schattenriss einer schönen Frau die Narren.

„Der nächste Auftritt wird scharf, extrem sexy, gefährdete Männer im Narrenrat bekommen eine Zensurbrille“, kündigte Kramer die Dämonenmädle an. Bildhübsch wie immer, tänzerisch hochwertig mit ihren Superkostümen ließen sie ihre „Burlesque“ zum Höhepunkt des Abends werden. Die angedeutete Erotik in ihrem Tanz verstanden sie perfekt zu vermitteln. „Die süßeste Versuchung, die es in Rot gab“, brachte Kienle es auf den Punkt.

„Unser Bestreben war ein Programm, das jedem gefällt, alle haben sich total angestrengt“, sagte Kienle beim Finale. „Das ist Leidenschaft, das ist Herzblut, das ist Narretei. Ich bin so was von stolz auf euch, was immer ihr auf die Bühne bringt, ist allererste Sahne“, lobte er seine Akteure. Fürs Finale holte er auch die, die das Programm einstudiert haben, auf die Bühne: Tobias Nerlich, Christian Grab, Axel Kirsamer, Tobias Seele, Bernd Hoffmann, Anna Grab, Yvonne Mantz, Bernd Bausenhart, Theresa Ochs, Sonja Woger, Regina Wieser, Fabian Göttler, Sabrina Bausenhart, Leonie Kiem, Markus Dolpp, Christian Fackler, Nathalie Hoffstätter, Christian Nerlich sowie Techniker Markus Ruoß und Bühnenarbeiter Steffen Flögel, Tilo Robatzek, Andreas Knoll, David Hamm und Patrick Korth.