Grundschüler von der Alb zeigen ihre Projekte

Bei strahlend schönem Frühsommerwetter haben die 53 Grundschulkinder von der Alb zusammen mit ihren Lehrern und Eltern zum Abschluss der Projekttage ein tolles Schulfest gefeiert. „In der Schule auf der Alb ist schwer etwas los“ schmetterten sie zur Begrüßung ihrer Gäste. „Auch das Biosphärengebiet hat Geburtstag“, sagte Rektorin Kathrin Brosch, „vier Tage lang haben wir uns intensiv mit dem Biosphärengebiet auseinandergesetzt, haben unsere Welt darin entdeckt und gestaltet. Wir wollten während der Projekttage das Bewusstsein für die schöne Landschaft wecken“.

„686 Biosphärengebiete gibt es auf der Welt, 16 in Deutschland, und wir leben in einem“, erzählten die Kinder stolz. Drei Schutzzonen stellten sie anhand eines Apfels vor, erzählten von den Lebensmitteln von der Alb wie dem Albbüffelkäse oder den Alblinsen. Mit den Rangern waren sie in den Höhen unterwegs und haben die Tiere dort beobachtet.

Die ersten und zweiten Klassen hatten sich mit dem Albschaf beschäftigt. Um die Wolle weicher zu bekommen, hat man die einheimischen Schafe mit spanischen Merinoschafen gekreuzt, herausgekommen ist das württembergische Albschaf. Auch einen Schäfer haben die Kinder besucht.

In der Alten Säge in Mundingen haben sie gelernt, wie man Getreide auf der Alb anpflanzt, früher mit altem Ackergerät, heute mit modernen Maschinen. Diese Geräte und ihre Funktionen führten die Kinder den Eltern auch vor. Die jüngeren Schüler zeigten in einem Wiesentheater das bunte Leben auf einer Wiese im Frühling.