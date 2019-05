Grunderwerb beim Straßenausbau macht Probleme

Bei der Sitzung des Ortschaftsrats Granheim am Freitag wurde deutlich, dass der Grunderwerb für den beschlossenen Straßenausbau noch erheblicher Anstrengungen des Ortschaftsrats und des Ortsvorstehers bedarf. Auf der Basis eines offenen Briefes der Ortsvorsteher der sechs Gemeinden der Ehinger Alb an Landrat Heiner Scheffold, Oberbürgermeister Alexander Baumann und an Wolfgang Schneider, den Geschäftsführer der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales wurde hinsichtlich der verkündeten Schließung der Granheimer Arztpraxis das weitere Vorgehen erörtert.

Ortsvorsteher Franz Denzel informierte fünf Jugendliche, die mit Fragen zu den Europa- und Kommunalwahlen an ihn herangetreten waren. Neben der Erläuterung der Regularien stellte er in den Mittelpunkt seiner Aussage, dass Europa auseinanderbröckelt, wenn es nicht zusammenhält, sondern von andern Mächten wie China in die Bedeutungslosigkeit geschickt wird.

Sodann stellte er eine Willkommensmappe für Neubürger vor. Hierin gibt es Informationen zur Geschichte und zu den Ansprechpartnern in Gemeinde und Kirche. Außerdem stellen sich in der Broschüre die Granheimer Vereine vor. Unter „was Granheim bietet“ kann man zu Gewerbe, Handel und Dienstleistungen nachlesen. Ferner informiert das Papier über Müllentsorgung, Kindergarten, Schule und Sehenswertes wie das Turmuhrenmuseum. Die Finanzierung soll nicht über ein Sponsoring laufen, um neutrale Information zu garantieren. Als Willkommensgeschenk ergänzt Granheim zwei Gutscheine zum Brotbacken im örtlichen Backhaus.

Die Frage der medizinischen Versorgung war wenige Tage vor der Sitzung hochgekocht, die Schwäbische Zeitung berichtete ausführlich am Samstag, auch über den offenen Brief der Ortsvorsteher der sechs Gemeinden der Ehinger Alb Altsteußlingen, Dächingen, Erbstetten, Frankenhofen, Granheim und Mundingen. Einigkeit herrschte, dass alles getan werden muss, um die Arztpraxis in Granheim zu halten. Insbesondere bemühe man sich um eine Zwischenlösung, bis zumindest einer der drei Medizinstudenten aus der Gegend die Praxis übernehmen könne.

Der Ausbau der Straße „Hanfgarten“ stockt, da von fünf Anliegern zwischen fünf und 27 Quadratmeter Fläche an die Gemeinde verkauft werden müssen, was nach Aussage des Ortsvorstehers mehrere abgelehnt hätten, nicht zuletzt wegen befürchteter weiterer Erschließungsbeiträge. Die Ortschaftsräte vertraten den Standpunkt, der Ausbau sei für die Erweiterung des Baugebiets wichtig, und müsse vom Ortsvorsteher in Gesprächen mit den Eigentümern herbeigeführt werden, in einer gemeinsamen Besprechung mit allen Beteiligten. Im Haushalt seien bereits 60 000 Euro für die Planung eingestellt.

Auch beim Ausbau Neidenwang, der Verbindungsstraße nach Mundingen, müsse zunächst ein Grundstück eines Mundinger Landwirts erworben werden. Die Abstimmung mit dem Ortschaftsrat Mundingen läge vor, so der Ortsvorsteher, 50 000 Euro seien im Haushalt eingeplant. Bei einer Geschwindigkeitsmessung am 27. März zwischen 11.41 und 14.32 Uhr seien vier Fahrzeuge zu schnell gefahren, der Ortsvorsteher konnte die Zahl der gemessenen Fahrzeuge nicht sagen. Die Aufmerksamkeit für Neugeborene, so der Ortsvorsteher, sei in Ehingen und den Teilorten einheitlich geregelt, es gäbe ein Starterpaket und sechs Müllsäcke, Granheim dürfe dem nichts hinzufügen.

Bei der Dorfputzete hätten 19 Personen allerhand gesammelt, auch habe man illegale Müllentsorgung entdeckt. Im Mitteilungsblatt wird bekanntgeben, dass Sondermüll auf städtischem Grund nicht abgeladen werden darf, und in schweren Fällen Anzeige erstattet wird. Von der Verbandsversammlung Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe VI konnte er von guter Wasserqualität berichten.

Da für die Europaflagge neben dem Rathaus kein Fahnenmast vorhanden ist, wird ein solcher beantragt. Bekanntgegeben wurden die Helfer für die Wahl am 26. Mai: Karl Springer (Wahlvorstand), Franz Josef Müller (stellvertretender Wahlvorstand), Wolfgang Broß (Schriftführer), Alfred Springer (stellvertretender Schriftführer), sowie die Beisitzer Gerhard Gramlich, Emil Renner, Bruno Rapp und Gisela Holder. Ebenfalls wurden die Ergebnisse der Wahlen der Jugendgruppenversammlung vom 5. Mai verlesen. Michael Denzel ist Vorsitzender, Markus Albrecht stellvertretender Vorsitzender, Philip Rapp Kassenwart, Annika Rapp Schriftführerin und Matthias Kenzelmann Beisitzer. Am 22. Juli um 19.30 Uhr ist die nächste Sitzung.