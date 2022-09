Durch den Tod von Queen Elisabeth ist Großbritannien vermehrt im Blickfeld der Öffentlichkeit. Am Samstag, 24. September, beginnt um 19 Uhr in der Aula des Johann-Vanotti-Gymnasiums in Ehingen ein Konzert mit Musik für Streichorchester aus Irland und England statt. Musikerinnen und Musiker aus Ehingen und Umgebung spielen Kompositionen von Henry Purcell und Benjamin Britten sowie Fiddle Tunes und ein Medley von Lord oft he Dance.