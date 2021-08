Grünen-Kandidat Emmerich: „Ich habe nicht vor, nach Berlin zu fliegen“

Vor zwei Monaten ist der Grüne Marcel Emmerich in den Bundestag nachgerückt. Jetzt nimmt er das Direktmandat im Wahlkreis 291 Ulm in den Blick. Im Interview mit SZ-Redakteurin Nina Lockenvitz spricht Emmerich über seinen ökologischen Fußabdruck, Luxus und Superhelden.

Welche Erfahrung hat Ihr Leben nachhaltig verändert?

(Überlegt lange) Was mich stark beeinflusst hat, war der Gemeinschaftskundeunterricht meiner Lehrerin, die mich zu einem politischen Menschen gemacht hat. Sie hat mein Interesse erkannt und durch Interview-Möglichkeiten mit einem Bundestagsabgeordneten und Referate gefördert.

Welche neuen Eigenschaften haben Sie während der Corona-Pandemie bei sich entdeckt?

Ich hatte davor mit Superhelden nie etwas am Hut. Doch während der Pandemie habe ich angefangen, alle Marvel-Filme anzuschauen und würde das gerne jetzt noch einmal tun. Aber aktuell fehlt mir die Zeit.

Was ist der größte Luxus, den Sie sich je gegönnt haben?

Ein Kaffee-Vollautomat. Der steht in meiner Küche und macht mir das Leben sehr viel leichter. Während die Maschine aufheizt und den ersten Kaffee brüht, kann ich in Ruhe mein Müsli machen.

Was war Ihr Antrieb in die Politik zu gehen?

Das war die Zeit um das Jahr 2007, als ich jeden Tag Zeitung gelesen habe und die Klimakrise schon damals im Fokus stand.

Das hat mich zu den Grünen gebracht und dazu geführt, dass ich politisch aktiv wurde, weil ich eine richtige Wut im Bauch hatte. Erbärmlich ist nur, dass man schon damals über das Klima nur geredet hat, aber nicht gehandelt.

In welchen Punkten liegen Sie mit Ihrer Partei über Kreuz?

Über Kreuz kann man nicht sagen, aber als ich 2008 eingetreten bin, war ich total pazifistisch und fand jeden Einsatz der Bundeswehr sinnlos. Das würde ich heute so nicht mehr sehen. Bundeswehreinsätze brauchen klare Kriterien und wir dürfen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht wegschauen.

Wie sähe Ihre Wunschkoalition nach dem 26. September aus?

Wenn ich wirklich einen Wunsch frei hätte: Grün-Rot.

Was tun Sie persönlich ganz konkret, um Ihren ökologischen Fußabdruck klein zu halten?

Ich fahre Bahn, habe ein E-Auto und fahre viel Fahrrad. Als Politiker bin ich viel unterwegs, aber ich habe nicht vor, nach Berlin zu fliegen.

Welche Eigenschaft von Angela Merkel hätten Sie gerne?

Ihre innere Ruhe, so wirkt sie zumindest nach außen. Ich schätze sie so ein, dass sie sich nicht aus der Fassung bringen lässt und sich von Dingen in der Politik besonders im Wahlkampf nicht aus aus der Ruhe bringen lässt.

Was war der größte Mist, den Sie als Jugendlicher gebaut haben?

Eine Hausparty, als meine Eltern im Urlaub waren. Es wurde damals zu laut für die Nachbarn.

Was haben Sie zuletzt bei Amazon bestellt?

(Schaut im Account nach, weil er sich nicht erinnern kann) Ordner-Binden für eine Demo. Aber generell versuche ich, dort nichts zu bestellen.

Wann haben Sie sich zuletzt für eine/n Politiker/in aus Ihrer Partei geschämt und warum?

Ich habe mich nicht direkt geschämt, aber ich hätte die Angelegenheit mit Annalena Baerbocks Buch nicht als Dreckskampagne bezeichnet. Ich hätte das anders formuliert.

Was halten Sie vom Gendern?

Ich denke, das kann jeder und jede so machen, wie er oder sie will. Ich versuche aber schon zu gendern. Es gibt mehr als zwei Geschlechter und die kann man in der Sprache abbilden. Denn Sprache schafft Wirklichkeit.

Sollten Sie in den Bundestag gelangen: Welches Projekt muss als allererstes umgesetzt werden?

Antwort: Ein Klimaschutz-Sofortprogramm, damit wir auf den 1,5-Grad-Pfad kommen. Dadurch sollen mehr Busse und Bahnen fahren, mehr Strom aus Sonne und Wind erzeugt werden, echte Innovationen gefördert und verlässliche Rahmenbedingungen geboten werden.

Setzen Sie sich dafür ein, dass der ÖPNV in Deutschland mittelfristig kostenlos wird?

Antwort: Ich setze mich im ersten Schritt für einen attraktiven und gut ausgebauten ÖPNV ein, der für alle Menschen erschwinglich ist. Da gibt es vor allem im ländlichen Raum noch viel Nachholbedarf, wobei der Bund zukünftig finanziell mehr tragen sollte. Zum Beispiel mit mehr Unterstützung von Projekten wie der Regio-S-Bahn. Im nächsten Schritt kann man dann über ein kostenloses Angebot nachdenken.

Stichwort Wohnen: Was würden Sie tun, damit die eigenen vier Wände, aber auch Mieten in unserer Region wieder günstiger werden?

Antwort: Wohnen ist ein Grundrecht. Wir Grüne wollen daher die Mittel für sozialen Wohnraum stark erhöhen, kommunale Wohnungsgesellschaften und gemeinwohlorientierte Baugenossenschaften stärken und die Mietpreisbremse verbessern. Außerdem wollen wir die Innenentwicklung vorantreiben.

Soll Deutschland weiterhin Flüchtlinge aus Krisenregionen der Welt aufnehmen?

Antwort: Ich setze mich dafür ein, dass die Grundrechte an den Außengrenzen der Europäischen Union nicht weiter missachtet werden und das Sterben im Mittelmeer endet. Dazu gehört für mich eine Migrationspolitik, bei der jedes einzelne Schicksal zählt und bei der Deutschland als reiches Land Verantwortung übernimmt und Menschen in Not hilft.

Was ist die große Stärke der Region Alb-Donau/Ulm?

Antwort: Die Menschen hier, die sich zupackend für unser Gemeinwohl engagieren und mit guten Ideen Werte schaffen. Dadurch wurde die Region in vielen Bereichen zum Innovationsmotor für die ganze Welt und mit den wunderschönen Landschaften sowie der Wissenschaftsstadt ein Anziehungspunkt für viele Menschen. Wir beweisen, dass Tradition und Innovation kein Widerspruch sind.

Sehen Sie auch Defizite? Welche?

Antwort: Ich möchte den Breitbandausbau beschleunigen, weil schnelles Internet heutzutage eine Frage sozialer und wirtschaftlicher Teilhabe ist. Ich will die Mobilitätswende mit mehr ÖPNV und einem guten Radwegenetz voranbringen. Zudem müssen wir den sozial-ökologischen Wandel so gestalten, dass wir mit Innovationen und verlässlichen Rahmenbedingungen zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen.

Worauf müssen sich die Bürger nach der Wahl einstellen: Steuererhöhungen oder -senkungen? Warum?

Antwort: Bis zur Mittelschicht können Menschen mit unseren Plänen mit einem Plus im Geldbeutel rechnen. Untere und mittlere Einkommen entlasten wir durch Steuersenkungen und die Einführung einer Kindergrundsicherung. Sehr hohe Einkommen werden jedoch einen moderat höheren Beitrag leisten müssen, um unser Land zukunftstauglich aufzustellen.

Was ist die größte Herausforderung für die Menschheit im 21. Jahrhundert?

Antwort: Die Klimakrise mit ihren Folgen und die damit einhergehende Sicherung der menschlichen Existenz auf einem lebenswerten Planeten. Dabei gilt es, alle Menschen mitzunehmen. Daher wollen wir Geringverdiener*innen mit einem Energiegeld und einer Reduzierung der EEG-Umlage entlasten – so wird Klimaschutz sozial gerecht.

Algorithmen bestimmen mehr und mehr unseren Alltag. Wie wollen Sie verhindern, dass in ein paar Jahren die Technik den Menschen überholt?

Der technologische Wandel ist im Gange. Wir dürfen dabei nicht nur zuschauen, sondern müssen ihn so gestalten, dass technologische Neuerungen für Gesellschaft, Staat und Wirtschaft nachhaltigeres, effizienteres und faktenbasiertes Handeln einfacher wird. Dabei muss die Technik stets dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.

Was muss in Sachen Datenschutz passieren?

Antwort: Das Recht auf Privatsphäre gilt auch im Netz und darf nicht unter den Tisch fallen. Wir Grüne wollen die Internetgiganten regulieren, Datenschutzbehörden unterstützen und setzen auf Open-Source-Lösungen. Wir müssen in diesem Bereich stärker auf gemeinsame europäische Antworten drängen, um Abhängigkeiten zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Welche Rechte wollen Sie nach dem Herbst Ungeimpften absprechen?

Antwort: Wir können die Grundrechte von Genesenen und Geimpften nicht länger einschränken. Die Impfung ist der sichere Weg aus der Krise. Eine Impfpflicht ist aber nicht der richtige Weg, weil so ein Druck die Menschen nicht überzeugt. Allerdings finde ich es angemessen, dass gesunde Erwachsene, die sich impfen lassen könnten, aber nicht wollen, ab Herbst für Tests zahlen müssen.