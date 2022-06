Großer Zapfenstreich zieht die Massen in seinen Bann

So wie lange nicht haben die Ehinger Bürger sich auf den Großen Zapfenstreich ihrer Historischen Bürgerwache gefreut. Schon früh und in großen Scharen strömten sie auf den Marktplatz und bildeten eine imposante Kulisse für das Zeremoniell, schließlich hat man ja auch zwei Jahre darauf verzichten müssen.

Einfach Tradition

„Es ist einfach Tradition für uns dabei zu sein“, sagten die Zuschauerinnen Marianne Offenwanger und Renate Müller-Buck. Das war es auch für Daniel Jauer, der mit der ganzen Familie gekommen war, die kleinste Tochter durfte erstmals dabei sein. Schon vor Beginn hatten die jungen Stadtsoldaten Andreas Beck und Paul Medefind, unterstützt von Holger Widmaier, eifrig die Werbetrommel für den Nachwuchs gerührt und am Marktbrunnen die vielen Fragen interessierter Bürger beantwortet.

So kamen viele neugierige Touristen zu ihnen, Eltern fragten für ihre Kinder nach einer musikalischen Ausbildung beim Spielmannszug. Schon kommende Woche beginnt der Musikzug mit der musikalischen Grundausbildung vom Nachwuchs. Dann war es endlich so weit, zu den Klängen des York’schen Marsch von Beethoven marschierten die Soldaten, angeführt vom Spielmannszug und Musikzug, ein.

Kritische Lage

Vom Multinationalen Kommando aus Ulm konnte wegen der kritischen politischen Lage und wegen Corona nur eine kleine Abordnung kommen, angeführt von Oberleutnant René Liebald und Oberstabsfeldwebel Wolfgang Wiucha. Die Soldaten des ersten, zweiten und dritten Zuges vervollständigten das Aufgebot der Bürgerwache für den Großen Zapfenstreich. Erwartet wurden sie von den in einer Front angetretenen Ehrengästen Ehrenleutnant Johann Krieger, dem Vorsitzenden der Bürgerwache Peter Bausenhart, Stadtpfarrer Harald Gehrig, Sozialbürgermeister Tobias Huber, seinem Vorgänger und nun Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf und dem Hauptmann der befreundeten Salzburger Bürgergarde Albert Schempp.

Traditionsgemäß meldete der stellvertretende Kommandant Joachim Ihle „Zapfenstreich angetreten“. Daraufhin schritten Kommandant Josef Stocker und Oberbürgermeister Alexander Baumann die Front der Soldaten ab. Zur Tradition in Ehingen gehört auch die Rede von Baumann. „Was für ein Anblick, was für ein schönes Gefühl“, freute er sich über die tolle Kulisse und den schönen Sommerabend. Er sprach aber auch davon, wie sich das Weltbild in den drei Jahren nach dem letzten Zapfenstreich verändert hat und welche Herausforderungen auf die Gesellschaft zugekommen sind. Die Corona Pandemie hat den Alltag maßgeblich bestimmt und war mit ihren Auswirkungen am ehesten mit der Pest im Mittelalter und der Spanischen Grippe nach dem ersten Weltkrieg vergleichbar, die damals viele Todesopfer in Ehingen forderten.

Herausforderung durch Klimawandel

Nur hatte man damals nicht die medizinischen Möglichkeiten wie heute. Erst 1886 entstand in Ehingen ein Krankenhaus. Eine andere Herausforderung, bedingt durch den Klimawandel, sind die Starkregenfälle und Überschwemmungen, „auch unsere Vorfahren mussten mit Naturkatastrophen zurechtkommen“, sagte Baumann. Und weil das alles noch nicht genug war, gibt es seit dem 24. Februar wieder Krieg auf europäischen Boden, dessen Auswirkung man auch hier hautnah erlebt.

Mahnung des OB

„Der Abbruch von Lieferketten gefährdet Arbeitsplätze und die Versorgung, dennoch werden in Deutschland jährlich zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen“, mahnte der Oberbürgermeister. Stolz ist er auf die große Hilfsbereitschaft der Ehinger für die aus der Ukraine geflüchteten Frauen und Kinder und die Hilfslieferungen in die Ukraine. Der Zapfenstreich ist für Kommandant Stocker immer Anlass, besonders verdiente langjährige Soldaten der Bürgerwache zu ehren. Für 50 Jahre mit dem Goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet wurden Anton Baur, Ernst Walter, Gerhard Ulmer und Hermann Pohl. Für 60 Jahre Treue zur Ehinger Bürgerwache und seine verdienstvolle Tätigkeit in all den Jahren ehrte Stocker Berthold Widmaier. Für die Serenade hatte Dirigent Frank Zacher für den Musikzug „Fascinating Drums & Pavane“ und den Marsch „Frei weg“ ausgewählt. Jürgen Zeller vom Spielmannszug hatte sich für den Torgauer Marsch entschieden. Nach dem Kommando „Großer Zapfenstreich stillgestanden“ folgte der eigentliche Zapfenstreich mit Trommelsignalen und den Fanfarenrufen. Mit dem Kommando „Helm ab zum Gebet“ und zum Schluss der Nationalhymne, von vielen Zuschauern mitgesungen, endete der Zapfenstreich. Unter den Klängen des preußischen Zapfenstreichmarsches rückten die Bürgerwehrsoldaden ab.

Vor dem Großen Zapfenstreich gab es wie immer einen Empfang, doch diesmal begrüßte der Vorsitzende Peter Bausenhart die Ehrengäste nicht im festlichen Sitzungssaal im Rathaus, sondern im wesentlich nüchterneren Kleinen Saal der Lindenhalle. Baumann dankte besonders den Soldaten der Bundeswehr „vielen Dank, dass sie für uns eintreten“. Die Patenschaft der Bürgerwehr mit der Bundeswehr besteht weiterhin Erstmals dabei war auch der neue Leiter des Ordnungsamtes, Philipp Theiner, der für den Musikzug als stellvertretender Tambourmajor gewonnen werden konnte.