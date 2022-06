Große Gefahr: Unbekannte entfernen Gullideckel auf der Straße

Unbekannte nahmen am Sonntag in Ehingen einen Schachtdeckel mit. Ein Zeuge bemerkte den fehlenden Gullideckel am Vormittag in der Münsingerstraße. Den hatten Unbekannte entfernt.

Mit seinem Auto sicherte er die Gefahrenstelle ab. Der Deckel konnte etwa 50 Meter weiter aufgefunden werden und wurde wieder eingesetzt. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.