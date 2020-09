Große Beteiligung an zwei Turnieren für den Nachwuchs in Ehingen

Auf der Tennisanlage des TC Ehingen sind am vergangenen Wochenende die beiden Turniere ,,Donau-Iller Bank Open“ und ,,Kaddy’s Open“ ausgetragen worden. Insgesamt 68 Mädchen und Jungen nahmen an dem von der Donau-Iller Bank unterstützten Leistungsklassen-Turnier und an den von der ,Zahnarztpraxis Kaderavek' geförderten Kaddy’s Open teil.

Die Teilnehmer der Donau-Iller Bank Open hatten die Möglichkeit, in den Altersklassen U12, U14 und U16 wertvolle Leistungsklassenpunkte zu erspielen und in eine höhere Leistungsklasse aufzurücken. Jeder Spieler hatte zwei Partien zu bestreiten und sammelte dabei auch wichtige Erfahrungen gegen die unterschiedlichen Gegner. Freuen konnten sich alle Spieler über Geschenke der Bank für die Teilnahme am Turnier.

Beim Kaddy’s Open kämpften die Kinder in der Altersklasse U8, U9 und U10 um die ersten Plätze und einen der drei Pokale in jeder Altersklasse. Dabei erspielte sich Julian Glanzer vom TC Ehingen in der Altersklasse U10 den ersten Platz. Für die Zahnarztpraxis Kaderavek verteilte Petra Heinisch die Pokale an die ersten drei Plätze. Sämtliche Teilnehmer an diesem Turnier durften sich über ein Kaddy’s Open T-Shirt freuen.