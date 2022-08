Grötzinger Moste öffnet ab 10. September

Der Bergemer Heimatverein betreibt auch in diesem Jahr wieder die Grötzinger Mosterei. Ab dieser Mostesaison wird auch die Pasteurisierung (Safterhitzung) und die Abfüllung in Fünf-Liter-und Zehn-Liter-Bag-in-Box angeboten. Das teilt der Verein in einem Schreiben mit.

Interessierte bringen ihr Obst und nehmen ihren frisch gepressten und haltbar gemachten Apfelsaft mit nach Hause. Natürlich kann auch weiterhin wie gewohnt „gemostet“ werden. Mostereizusätze und Zubehör werden in einem kleinen Sortiment zum Kauf angeboten. Ein erfahrenes Team steht für die Besucher bereit, um bei der Verarbeitung des eigenen Obstes zu unterstützen.

Gemostet wird nur Samstags von 8 bis 16 Uhr, beginnend ab 10. September und voraussichtlich bis Ende Oktober. Für die Abrechnung benötigen die Organisatoren jeweils die Kontodaten (IBAN und BIC) der Kunden (bitte mitbringen). Terminabsprachen sind ab 5. September von Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr unter Telefon 0177/8696891 möglich.