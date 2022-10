Größte internationale Briefmarkenmesse kommt erstmals nach Ulm

Seit mehr als 40 Jahren gibt es die Internationale Briefmarkenbörse. Weil der angestammte Ort belegt ist, zieht sie nach Ulm – mit speziellen Angeboten. Die Internationale Briefmarken-Börse, die Jahrzehnte in Stuttgart in der Messe Sindelfingen stattfand, kommt nach Ulm. Von Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 29. Oktober, ist die nach Veranstalterangaben größte Ausstellung ihrer Art auf dem Messegelände an der Böfinger Straße zu sehen. Auch Neugierige können dort auf ihre Kosten kommen.

Bei knapp 80 Fachhändlerinnen und Fachhändlern, Auktionshäusern, Zubehörherstellern und Verlagen können sich Einsteiger wie Fortgeschrittene umsehen und fündig werden. Die Deutsche Post hat ein Foto-Porträt-System dabei, bei dem Besucherinnen und Besucher ihr Konterfei auf eine vorbereitete, nicht frankierte Postkarte drucken lassen können. An jedem Messetag gibt es einen Sonderstempel, auch zu lokalen Themen wie Ulm-Messe und Ulmer Münster. Sonderstempel, Cachets und andere Messe-Produkte sowie ein umfangreiches Neuheitenangebot haben auch die teilnehmenden ausländischen Postverwaltungen oder deren Agenturen im Gepäck.

Während Händlerinnen und Händler ihre Verkaufsstände in Halle 1 aufgebaut haben, beantworten die Sammlerverbände in Halle 2 Fragen rund um das Hobby und die Mitgliedschaft in Vereinen. Wer seine Briefmarken schätzen lassen möchte, ist hier ebenfalls richtig. Neben den Verbandsständen gibt es Infostände von knapp 40 Arbeits- und Forschungsgemeinschaften. In mehreren hundert Rahmen sind hochwertige Sammlungen zur Postgeschichte, aber auch Länder- und Motiv-Sammlungen zu bestaunen. Das „Symposium für Postgeschichte“ am Freitagnachmittag bietet kostenlose Vorträge, in denen einzelne postgeschichtliche Aspekte vertieft werden. Für junge Gäste bietet die Briefmarkenjugend Südwest die "Briefmarken-Detektiv-Tage".