Großes Interesse am Ehinger TG

Interessante technische Demonstrationen im Foyer, Wissenswertes über die Voraussetzungen und Unterricht sowohl im Technischen Gymnasium wie im einjährigen Berufskolleg und in der zweijährigen Berufsfachschule für technische Interessierte gab es beim Informationsabend der Gewerblichen Schule Ehingen.

„Wenn Sie Ingenieurswesen studieren wollen, sind Sie hier richtig. Es gibt bei uns 7000 offene Ingenieursstellen“, erklärte Schulleiter Jochen Münz den mehr als 100 Schülern mit ihren Eltern, die sich für das Technische Gymnasium informierten.

60 Schüler werden jedes Jahr aufgenommen, es gibt das Profil Mechatronik und Informationstechnik, erklärte ihnen Ulrich Schnell. Mit dem Abitur am TG können die Absolventen an allen Hochschulen alle Fächer studieren - auch Medizin und Theologie.

Voraussetzung sind die Mittlere Reife mit einem Schnitt von mindestens 3,0 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Zwei Fremdsprachen sind Pflicht am TG, wer an der Realschule schon vier Jahre Französisch gehabt hat, ist von der zweiten Fremdsprache am TG befreit. Pflicht sind vier Wochenstunden Mathe, sechs Stunden Mechatronik oder Informatik, drei Stunden Physik plus eine Laborstunde und vier Stunden Englisch.

Die Profilfächer Mechatronik vermitteln unter anderem Kenntnisse in Elektrotechnik, Digitaltechnik, Wechselstromtechnik, angewandter Steuerungstechnik, Metalltechnik, Fertigung, Werkstoffe und Energietechnik.

Das Profil Informationstechnik umfasst Informationslogik, strukturierte Programmentwicklung und informationsverarbeitende Systeme. Immer wieder betonte Schnell, dass sich Absolventen des TG im Grundstudium an den Hochschulen leichter täten, als andere Abiturienten. „Der Werkstattunterricht wird auf die im Studium vorgeschriebenen Praktika teilweise angerechnet“, sagte Schnell weiter.

„Das TG steht vorwiegend Absolventen der Real- und Werkrealschule offen, nur neun Plätze können mit Gymnasiasten allgemeinbildender Schulen besetzt werden“, erklärte Schulleiter Münz. Pascal und David von der Realschule Munderkingen hörten sich wie alle anderen Besucher das alles mit großem Interesse an.

Sechs Stunden Mathe

Das einjährige Berufskolleg dient zum Erwerb der Fachholschulreife, Voraussetzung ist die Mittlere Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die Schüler haben sechs Stunden Mathematik, sieben Stunden Technische Physik und sechs Stunden Englisch pro Woche. Tim lernt Mechatroniker und will nach der Lehre weitermachen und an der FH in Ulm Maschinenbau studieren. „Um eine Klasse für das einjährige Berufskolleg einzurichten, brauchen wir aber mindestens 16 Schüler“, erklärte Münz. Die Bewerbungen für alle Schularten können erstmals über das Internetportal der Schule – spätestens bis zum 1. März 2018 – eingereicht werden. Des weiteren konnten sich Hauptschüler über die zweijährige Berufsfachschule informieren.

Stichflammen im Foyer waren eine Demonstration der Chemielehrerin Michaela Schmid um auf die Brennbarkeit von Gasen hinzuweisen. Die Fächer Deutsch, Geschichte und Fremdsprachen waren mit Ständen vertreten.

Dicht umlagert war auch Andreas Stöhr, 13. Klasse TG, der den zukünftigen Schüler Projekte zeigte, die seine Klasse zusammen mit Liebherr erstellt hat.