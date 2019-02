Großes Bluegrass&Country-Festival

In der Lindenhalle Ehingen findet am Samstag, 30. März, das 23. Bluegrass&Country-Festival in Kooperation mit den Country&Western Friends Kötz anlässlich des St. Patrick’s Days statt. Drei hochkarätige Bands sind an diesem Abend zu Gast und bringen internationales Flair auf die Ehinger Bühne.

Den Anfang machen „Ruben& Matt and the Truffle Valley Boys“. Die fünf Italiener gehen mit dem Publikum auf eine Reise in die 1940er- bis 1960er-Jahre und spielen den wilden, rauen, energiegeladenen Sound der frühen Jahre des Bluegrass. Die stilsichere Kleidung der Band unterstützt die Bühnenpräsenz der virtuosen Musiker. Dynamisch und doch komplex choreographisch gruppieren sie sich um ein einziges Mikrofon, so dass alles auf der Bühne um Welten besser klingt als auf jeder Schellackplatte jener Zeit. Seit 2014 ist die Gruppe um Ruben Minuto und Matt Ringressi aktiv und erobert die europäische Bluegrass-Szene.

Freudige Spiellaune, beeindruckende Virtuosität, Stepptanzeinlagen und eine Sängerin mit einmalig schöner Stimme zeichnen die zweite Band des Abends aus: „The Outside Track“. Die fünf Musikerinnen und Musiker kommen aus Kanada, Irland und Schottland und haben sich beim gemeinsamen Studium im irischen Limerick kennengelernt. Entsprechend vielfältig ist auch der Klang der Band: Es ist, wie wenn sich drei verschiedene Flüsse zu einem großen Strom vereinigen, der dann die Musiklandschaft für sich einnimmt. An „The Outside Track“ kommt man momentan kaum vorbei, wenn Interpreten der keltischen Musik aufgezählt werden. Für das aktuelle Album „Flash Company“ haben sie den Preis der deutschen Schallplattenkritik in der Sparte Folk gewonnen, zudem sind sie als beste Band bei den Live Ireland Music Awards ausgezeichnet worden.

Den Sound der Hügel von Virginia bringt im Anschluss die „Randy Thompson Band“ aus Clifton, Virginia auf die Bühne. Der Singer-Songwriter und Gitarrist Randy Thompson steht für Americana, Country und Roots Rock mit einem Schuss Bluegrass. Krieg und Frieden, Liebe und Ängste, die Realitäten des Lebens behandelt er auf inzwischen sechs Alben.

Einen Großteil seiner Lieder schreibt Randy Thompson selbst, bei seinen Auftritten garniert er sie mit einigen bekannten Country Hits. 2008 hatte die CD „Further On“ ihn erstmals auch nach Europa gebracht, wo er inzwischen zahlreiche Fans hat. Im Rahmen seiner für 2019 anstehenden zehnten Europatournee bringt der Sänger mit der unverwechselbaren Stimme eine große musikalische Vielfalt auf die Bühne in Ehingen.