Großeinsatz der Feuerwehr im Ehinger Krankenhaus

Großeinsatz in Ehingen: Ein Mitarbeiter des Alb-Donau-Klinikums hat am Dienstag um 16.14 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Grund waren Dämpfe, die sich von einer Toilette ausgehend ausgebreitet hatten. Die Spitalstraße wurde in der Nähe der Klinik gesperrt, ebenfalls abgesperrt war der Haupteingang zum Krankenhaus. Feuerwehrleute mit Atemmasken waren im Einsatz.

Der Haupteingang des Krankenhauses war gesperrt. (Foto: dtp)

Die Dämpfe wurden laut Stadtbrandmeister Oliver Burget freigesetzt, weil zwei Chemikalien, vermutlich Kloreiniger, miteinander reagiert haben. Die Feuerwehrleute konnten die Austrittsstelle lokalisieren. „Wir haben im kompletten Krankenhaus die Türen unter Atemschutz verschlossen, damit sich die Geruchsbelästigung nicht weiter ausbreitet“, erklärte er. Auch seien Posten aufgestellt worden, die darauf achteten, dass niemand in die Dämpfe hineinläuft.

Zwei Messtrupps der Feuerwehr waren unterwegs, um die Konzentration der Dämpfe zu messen. Insgesamt waren etwa 50 Feuerwehrleute aus Ehingen, Rißtissen und Blaubeuren auch mit Sonderfahrzeugen im Einsatz, da es sich um einen Gefahrengut-Alarm handelte. Spezielle Ausrüstung, darunter Schutzanzüge und Atemschutzgeräte, waren vorhanden.

Schließlich konnte der Stadtbrandmeister Entwarnung geben: „Es geht keine Gefahr mehr aus“, erklärte er um kurz nach 17 Uhr. Lediglich eine leichte Geruchsbelästigung sei noch vorhanden. Die Feuerwehrleute sorgten weiterhin dafür, dass die Räume ordentlich gelüftet wurden. Sobald nichts mehr nachweisbar sei, könne man wieder alles freigeben, sagte Burget.

Rund um das Krankenhaus standen Fahrzeuge der Feuerwehr. (Foto: SZ- dtp)

Rund um die Anmeldung im Krankenhaus waren am Nachmittag Feuerwehrleute und Polizisten versammelt. Mittendrin Caroline Christian, Sprecherin des Alb-Donau-Klinikums in Ehingen. Die Toilette sei verstopft gewesen, erklärte sie. Deshalb seien Reiniger hineingeschüttet worden. Die Feuerwehr sei nach dem Notruf sofort vor Ort gewesen, die Treppenhäuser seien geschlossen worden. „Jetzt wird überall stoßgelüftet, damit die Dämpfe abziehen können“, erklärte sie. Die Feuerwehr habe zur Sicherheit ständig gemessen. Eine Evakuierung sei zu keinem Zeitpunkt nötig gewesen.