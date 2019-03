Große Pläne im Jubiläumsjahr

Ein vollbesetztes Musikerheim hat Vorsitzende Jutta Uhl nach der musikalischen Eröffnung mit dem Kreismarsch am vergangenen Samstag bei der Generalversammlung des Musikvereins Frankenhofen über das abgelaufene Vereinsjahr informieren können. Das Jahr 2019 steht ganz im Zeichen des 70. Geburtstages des Musikvereins.

So findet neben dem Jubiläumskonzert am Palmsonntag das Mai-Fest vom 9. bis 13. Mai statt und am 12. September hat der Musikverein Frankenhofen das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zu einem Benefizkonzert für die Sonderschule St. Franziskus in Ingerkingen eingeladen. Schirmherr hierbei ist Oberbürgermeister Alexander Baumann. Den Abschluss der Jubiläumsveranstaltungen bildet ein Konzert am Samstag, 9. November, mit dem „Blechhauf’n“ aus Österreich in der Ehinger Lindenhalle.

Man wolle sich schick präsentieren im Jubiläumsjahr. So informierte Vorsitzende Jutta Uhl die Versammlung über die Renovierung der Außenfassade des Musikerheims im vergangenen Sommer in Eigenleistung sowie den Umbau des ehemaligen Schalterraumes in einen Probenraum. Ihr Dank richtete sich auch an die Theaterspieler unter Leitung von Bettina Rudolf, deren fünf Aufführungen allesamt ausverkauft waren. Die Vorsitzende warb um weitere passive Vereinsmitglieder. Für treuen Probenbesuch gab es Geschenke für Jutta Uhl, Johann Uhl, Herbert Fundel, Jan Ströbele und Alexander Lock. Der Stadt Ehingen dankte die Vorsitzende für die Erhöhung des Vereinszuschusses.

Schriftführerin Anna Gollan informierte in ihrem ersten Tätigkeitsbericht über 170 passive und 102 aktive Mitglieder. Das Durchschnittsalter der Musiker beträgt 23,9 Jahre. Insgesamt hatte der Verein im vergangenen Jahr 26 Auftritte. Neuer Jugenddirigent ist seit November Alexander Lock. Die 37 Jungmusikerinnen und Jungmusiker der Jugendkapelle werden von zwölf Ausbildern unterrichtet.

Jugendleiterin Kathrin Ziegler war stolz über das Wertungsspielergebnis im vergangenen Jahr. Mit 93,2 Punkten erreichte die Jugendkapelle die Bestnote „hervorragend“. Luna Bolach machte die D1-Prüfung. Verena Mayer, Marina Mayer und Anna Giera waren erfolgreich beim D3-Lehrgang. Maria Schlafer hat die D2-Prüfung bestanden. Die Jugendleiterin erinnerte an einen Ausflug in die Instrumentenwerkstatt der Firma Reisser in Ulm.

Als einen „richtig guten Haufen“, der fleißig die Proben besucht, bezeichnete Jugenddirigent Alexander Lock die Mitglieder der Jugendkapelle. Dirigent Josef Uhl blickte zurück auf zehn Jahre Wertungsspielteilnahme in der Höchststufe. So konnte im vergangenen Jahr beim Kreismusikfest in Kirchen zum wiederholten Male die Bestnote „hervorragend“ erzielt werden. Bei den insgesamt zehn Wertungsspielen in zehn Jahren in der Höchststufe „erreichten wir neunmal die Bestnote“, so der Dirigent. Das Jubiläumskonzert ist am Sonntag, 14. April, um 19 Uhr in der Lindenhalle Ehingen. Werbung machte der Dirigent auch für das Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr in der Ehinger Lindenhalle. „Der gute Ton der Polizei“ spielt an diesem Abend für die Schule St. Franziskus in Ingerkingen. Am Samstag, 20. Juli, gibt es auf dem Dorfplatz Frankenhofen eine Serenade. Unter dem Motto „20 Jahre da Blechhauf’n“ beenden die sieben Profimusiker aus Österreich mit ihrer Blechbläsermusik die Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr des Musikvereins Frankenhofen am Samstag, 9. November, in der Ehinger Lindenhalle. Der Verein habe für dieses Jahr extra eine Festschrift erstellt. Sie erscheint in Kürze.

Den größten finanziellen Gewinn, so Kassiererin Christina Schmid, erzielte der Musikverein beim Mai-Fest und beim Gartenfest in Tiefenhülen. Überrascht zeigte sich die Versammlung über das Ergebnis der Theaterabende. Große Ausgaben in Höhe von 5000 Euro hatten die Musiker unter anderem für die Renovierung der Außenfassade des Musikerheims ausgegeben.

Beisitzerin Silke Wessel informierte über die Datenschutzverordnung. So musste die Versammlung eine Satzungsänderung verabschieden sowie die Datenschutzordnung auf den Weg bringen. Die Zustimmung der Mitglieder erfolgte hierbei einstimmig.

Vom 10. bis 13. Mai feiert der Musikverein im Jubiläumsjahr sein diesjähriges Mai-Fest. Zum 17. Sternmarsch am Freitag, 10. Mai, kommen die Musikvereine aus Illerbeuren-Kronburg (Allgäu), Zwiefaltendorf, Mietingen, Burgrieden, Kirchbierlingen, Öpfingen und Rottenacker. Der Bus-Shuttle-Service bringt die Besucher am Samstag, 11. Mai, ins Festzelt zur Dirndl- und Lederhosenparty mit „Notausgang“. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Gottesdienst und um 11 Uhr startet der Frühschoppen mit den „Ehgnerländern“. Nachmittags ist der Musikverein Strümpfelbach aus dem Remstal zu Gast. Der „Hammellauf“ beschließt den Sonntag.

Nach dem Kinderfest am Montag, 13. Mai, sorgt der Musikverein Regglisweiler am Abend ab 19.30 Uhr für beste Unterhaltungsmusik.