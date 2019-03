Große Pflanzaktion: Hier bekommt Ehingen neue Bäume

Zwei Gärtnertrupps des Heggbacher Werkstattverbunds sind am Mittwoch in Ehingen unterwegs. Gerade setzen sie einen rund zehn Jahre alten Kirschbaum unweit des Ehinger Schülerwohnheims in das dafür gegrabene Loch. Eigentlich finden die Pflanzungen in Ehingen schon im Winter statt. „Aber nach dem sehr trockenen Sommer haben wir den Termin nach hinten verschoben“, sagt Michael Heim von der Ehinger Stadtverwaltung. So habe der Boden noch etwas Nässe und Schnee abbekommen. Ganz erholt habe er sich aber noch immer nicht.

Um die 80 Bäume werden derzeit von den Helfern der Heggbacher Einrichtungen und Mitarbeitern des Ehinger Bauhofs überall in der Stadt gepflanzt. Hinzu kommen 77 Bäume im vierten Bauabschnitt des Baugebiets Rosengarten. Vor allem kleinwüchsige Arten werden hier gepflanzt, zum Beispiel die Hopfenbuche oder der Schnurbaum. Aber auch Winterlinde und Feldahorn werden hier ihren Platz finden. Hauptkriterium bei der Wahl der Baumarten ist, dass diese mit dem Klimawandel zurechtkommen, erklärt Heim. „Jedes Jahr pflanzen wir zwischen 100 und 150 Bäume.“

Neue Bäume für Kastanien-Allee

Oft sind es Ersatzpflanzungen. So wurden in den vergangenen Tagen acht Bäume und 20 Wildsträucher zwischen der Biberacher Straße und der alten Kläranlage gepflanzt. Denn unlängst mussten hier wegen einer Vergrößerung des Kanals Hecken entfernt werden. Und in der Kastanien-Allee, wo im Januar an der Schmiech zehn Kastanienbäume gefällt wurden, werden in diesen Tagen acht Schwarzerlen, eine Kastanie, die dort genug Platz findet, und 30 Wildsträucher nachgepflanzt. Mitglieder des SV Herbertshofen werden auf ihrem Sportgelände sieben Bäume pflanzen, die ihnen die Stadt zur Verfgung stellt.

Mehr entdecken: Das Ende der Fichte naht

Die Baumpflanzer beim Schülerwohnheim gießen den Baum am Mittwoch sofort, nachdem er gesetzt wurde. „Von Anfang an gießen ist das Wichtigste“, erklärt Heim. Am Ende werden die Bäume unten am Stamm weiß angestrichen. „Das schützt sie vor Sonnenbrand und Frostrissen.“ Der mäßige Zustand der Fichten im Hintergrund hat bei der Auswahl des Ortes eine Rolle gespielt, sagt Heim. Denn manche von ihnen müssen wohl in Zukunft entfernt werden. Weiter oben, an der Albstraße, hat man sich dazu entschieden, die Allee mit neuen Bäumen fortzusetzen.

Schutz vor dem Biber

Auch an der Schmiech in der Nähe des Businessparks sind am Mittwoch Bäume gepflanzt worden: Mitarbeiter des Bauhofs haben 20 Donauschwarzpappeln gepflanzt. In einem Abstand von etwa 30 Metern wurden die vier Jahre alten Bäume in die Erde gesetzt und sofort ein Gitter drumherum befestigt, um die jungen Bäume vor dem Biber zu schützen, der sich hier ganz schön bemerkbar macht. Drumherum stehen große, etwa 60 Jahre alte Hybridpappeln, die teilweise aber wieder entfernt müssen. Die Donauschwarzpappel, eine heimische Art, soll diese ersetzen, erklärt Heim. Schon 2014 hat die Stadt in Berg 80 Donauschwarzpappeln gepflanzt. Die Bäume, die am Mittwoch gepflanzt wurden, sind seit diesem Datum von der Baumschule aufgepäppelt worden. Nun sollen sie hier wieder heimisch werden.