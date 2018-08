Großbrand in der Innenstadt: Mehrere Wohnungen brennen aus

In der Ehinger Innenstadt ist es am späten Mittwochabend zu einem Großbrand gekommen. Nach ersten Informationen brannte es zuerst in einer Dachgeschosswohnung in der Hauptstraße, in der Nähe vom Brauerei-Gasthof „Rössle“. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

(Foto: Nuß)

Laut einem Sprecher der integrierten Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Ulm ging der Notruf gegen 20.45 Uhr ein. Als die Feuerwehren eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern und dem Balkon heraus. Das Feuer griff erst auf den Dachstuhl und später auch auf die beiden Gebäude links und rechts daneben über.

(Foto: Nuß)

Gegen 22 Uhr sei das Feuer laut dem Sprecher der Leitstelle unter Kontrolle gewesen. Die Dachgeschosswohnungen bleiben unbewohnbar. 14 Personen mussten ihre Haushalte verlassen. Zwölf von ihnen kamen bei Freunden und Bekannten unter, zwei werden die Nacht in einer Notunterkunft der Stadt verbringen.

Vor Ort im Einsatz waren neben der Feuerwehr Ehingen auch die Einsatzkräfte der Teilorte Dächingen, Pfarrei, Kirchen und Rißtissen. Zudem wurde die Drehleiter aus Munderkingen angefordert.

