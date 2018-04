Griesinger Rat beschließt Treppensanierung

Bei der Sitzung des Griesinger Gemeinderats am Mittwochabend ist vor allem ein Punkt im Vordergrund gestanden: die Sanierung der Eingangstreppe der örtlichen Grundschule. Der Rat hat beschlossen, die Schäden von der Firma Mast ausbessern zu lassen. Eine Kompletterneuerung wurde aufgrund der hohen Kosten abgelehnt.

Die Eingangstreppe der Griesinger Grundschule ist in die Jahre gekommen. Schon von Weitem sieht man, dass vor allem der Putz merklich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Teilweise ist die Substanz beschädigt. Das alles sei ein Resultat von durch marode Fugen eindringendem Oberflächenwasser, so Bürgermeister Oliver Klumpp, der auf Nachfrage im Rat erklärte, dass die Treppe letztmals vor rund zehn Jahren in Schuss gebracht wurde. Klumpp war mit drei Fachfirmen vor Ort, die die Beschädigungen angeschaut und bewertet haben. Das Unternehmen Mast aus Rißtissen habe ein Angebot für die Sanierung abgegeben, ein zweites Unternehmen habe empfohlen, die Treppe grundlegend und komplett zu erneuern. Die dritte Firma hätte abschließend kein Angebot für die Arbeiten abgegeben.

Insgesamt stehen für alle Bau- und Wartungs-Maßnahmen an der Schule in diesem Jahr nur 8000 Euro im Griesinger Haushalt, von denen schon ein kleiner Teil durch eine Heizungskontrolle fehlt. Das bringt Verwaltung und Ratsmitglieder in die Zwickmühle. Denn, die Kosten für eine Kompletterneuerung sind hoch. 8000 Euro für die Treppe plus 3000 Euro für Arbeiten am Geländer, ein neuer Putz und weitere offene Kosten summieren sich auf mindestens 12 000 Euro, rechnete Bürgermeister Klumpp sein kurzes selbsterstelltes Leistungsverzeichnis hoch. Das Angebot der Firma Mast beinhaltet, den bisherigen Putz durch Fliesen zu ersetzen und die Fugen zu erneuern. Für die kleine Lösung fallen Kosten von 2167 Euro an. Einige Stimmen aus dem Rat sprachen sich aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses für die Lösung der Firma Mast aus und auch Oliver Klumpp sagt: „Mein Vorschlag wäre, auch das von der Firma Mast machen zu lassen. Die Lebensdauer der vorausgegangenen Sanierung und der adäquate Preis sprechen dafür.“ Zudem will Klumpp die Türe der Schule neu streichen lassen, wenn möglich alles bis Pfingsten.