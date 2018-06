Griesinger besprechen Haushaltsentwurf

In einer gut vierstündigen Marathonsitzung hat sich der Griesinger Gemeinderat mit dem ersten Haushaltsentwurf für das aktuelle Geschäftsjahr beschäftigt. Hans-Martin Mayer von der Kämmerei in Ehingen erläuterte den Räten in bewährter Weise das Zahlenwerk und nahm zu den Fragen des Gremiums Stellung.

Generell sieht es gut aus in Griesingen die Gemeinde profitiert von vielen kleinen Einsparungen und Optimierungen im Verwaltungsablauf. Ferner lässt die allgemein gute Konjunktur die Steuereinnahmen wachsen. Der Gesamtrahmen des Haushalts im Jahr 2017 beläuft sich auf rund 4,3 Millionen Euro. Davon entfallen 1,9 Millionen auf den Verwaltungshaushalt und 2,4 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Im Gegensatz zum Vorjahr (insgesamt 2,5 Millionen Euro) steigt das Haushaltsvolumen damit extrem an. Grund dafür ist die Abwicklung des Baugebiets Steigäcker IV, das sowohl mit Einnahmen als auch Ausgaben komplett in den diesjährigen Haushalt einfließt. In der Vorausschau deutete Finanzexperte Mayer an, dass die Abwicklung des Baugebietes für Griesingen sogar mit einem Plus abgeschlossen werden kann.

„Die Bürger wird freuen zu hören, dass auch die Gebühren in diesem Jahr noch konstant bleiben“, erklärte Bürgermeister Oliver Klumpp. Wasser, Abwasser Müll und Bestattungen würden gleich wie in den Vorjahren berechnet. Allerdings stünden die Gebühren, gemäß des zweijährigen Turnus, im Herbst einmal auf’s Neue auf dem Prüfstand. Eine etwaige Veränderung würde jedoch erst 2018 wirksam, so Klumpp.

Was den Schuldenstand der Gemeinde angeht hat das Vorjahr ordentlich zugeschlagen. Mit dem zwar zinslosen Darlehen der KFW-Bank für die Flüchtlingsunterkunft in der Kirchstraße ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Griesingen von rund 29 Euro auf 192 Euro hochgeschnellt. In diesem Jahr soll sie durch ordentliche Tilgung auf rund 168 Euro pro Einwohner sinken. Neue Schulden sind in diesem Jahr keine geplant, dafür aber ein ordentlicher Griff in die allgemeine Rücklage. Rund 278000 Euro holt die Gemeinde für Investitionen vom „Sparbuch“ – bleiben noch rund 225000 Euro.

Von Großprojekt zu Großprojekt

Weniger Arbeit für Verwaltung und Gemeinderat verspricht 2017 in Griesingen nicht. Mit einer 80000 Euro Investition wird das Großprojekt Feuerwehrhaus abgeschlossen. Dafür folgt nahtlos das Projekt Breitband, welches sich mit 107000 Euro im Haushalt 2017, und einer Verpflichtungsermächtigung von weiteren 220000 Euro in den Folgejahren, niederschlägt.

Die Straßen- und Kanalisationssanierung sowie ein weiterer Bauabschnitt der energetischen Aufrüstung der Straßenbeleuchtung durch LED sind weitere Projekte, die die Gemeinde im aktuellen Jahr anpacken und abschließen will.