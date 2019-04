Griesingen will weiter punkten

In der Fußball-Kreisliga A1 stehen am Donnerstag, 18. April, zwei Nachholspiele auf dem Programm. Auch in der B2 wird am Gründonnerstag gespielt, in Seekirch steht ein vorgezogenes Spiel auf dem Programm.

Kreisliga A1: SG Griesingen – TSV Türkgücü Ehingen (Donnerstag, 19 Uhr, Vorrunde 1:3). - Durch ihren Sieg am vergangenen Wochenende ist die SG Griesingen näher an das Spitzenfeld gerückt – der Rückstand auf den zweiten Rang beträgt nur noch vier Punkte. Im Falle eines Sieges gegen den Tabellenvorletzten Türkgücü würde die SGG endgültig zu den Anwärtern für den Relegationsplatz zwei gehören.

SV Oberdischingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Donnerstag, 19 Uhr, Vorrunde 1:1). - Die Gäste haben seit der Winterpause mehrmals gepunktet und in der Tabelle mit dem SV Oberdischingen nach Punkten gleichgezogen. Daher müssen die Gastgeber mit voller Konzentration in dieses Spiel gehen, um die SGM zu schlagen und sich wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sichern.

Kreisliga B2: SV Seekirch – SGM Oggelshausen (Donnerstag, 18.30 Uhr). - Die Partie vom 18. Spieltag wird bereits jetzt ausgetragen.

Ein weiteres Spiel in der B2 wird am Karsamstag ausgetragen, in der B1 gibt es am Karsamstag und am Ostermontag jeweils ein Spiel.