Griesingen will Mittelfeldplatz sichern und Altheim sich dem Titel nähern

In der Fußball-Regionenliga will sich die SG Altheim am Sonntag, 27. Mai, dem Meistertitel mit einem Sieg gegen Römerstein weiter nähern. Griesingen peilt mit einem Sieg gegen Unterjesingen einen sicheren Platz im Tabellenmittelfeld an. In der Kreisliga will der BSV Ennahofen in seinem vorletzten Spiel siegreich gegen das Tabellenschlusslicht Alb-Lauchert sein.

Regionenliga: SG Altheim – FC Römerstein (Sonntag, 15 Uhr). - Tabellenführer Altheim peilt einen Heimsieg an, um mit einem Puffer in das folgende Spitzenspiel ebenfalls zu Hause gegen Verfolger Bad Saulgau/Renhardsweiler zu gehen. „Meine Mannschaft ist heiß und weiß, worum es geht“, sagt SGA-Trainer Gerhard Kottmann. Ein Sieg gegen Römerstein würde die SG Altheim der Meisterschaft ein weiteres Stück näherbringen. „Der Gegner ist aber nicht zu unterschätzen. Römerstein hat eine erfahrene Mannschaft, die schon länger in der Liga spielt“, so Kottmann, der am Sonntag lediglich auf Mittelfeldspielerin Nadine Seifert verzichten muss. Altheim will seine Serie – der Spitzenreiter gab in dieser Saison in Heimspielen noch keinen Punkt ab – ausbauen.

SG Griesingen – SV Unterjesingen (Sonntag, 11 Uhr). - Die SG Griesingen trifft drei Spiele vor Saisonende auf den Tabellenneunten Unterjesingen. Für SGG-Trainer Alex Knapp sind drei Punkte am Sonntag besonders wichtig, „da mit einem Sieg die Relegation für uns ausgeschlossen wäre“, sagt Knapp. Das Hinrundenspiel war ausgeglichen (2:2), allerdings habe Unterjesingen damals „Vorteile wegen des für uns ungewohnten Hartplatzes gehabt“, sagt Knapp. Auf heimischem Rasenplatz rechnet er sich daher gute Chancen auf einen Sieg aus.

Kreisliga: BSV Ennahofen – SGM Alb-Lauchert (Samstag, 17 Uhr). - Der BSV muss, um das Ziel von Trainer Gerhard Geprägs zu erreichen, einen Sieg gegen Alb-Lauchert einfahren. Ziel von Geprägs ist es, den vierten Platz zu halten. Der Tabellennachbar Inzigkofen ist allerdings bis auf einen Punkt an den BSV herangerückt, was für das Team von Geprägs einen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Alb-Lauchert erfordert, um tabellenmäßig nicht abzurutschen. In den bisher zwei Duellen entschieden beide Mannschaften jeweils ihr Heimspiel mit 2:0 für sich. Für das Heimspiel des BSV am Samstag ist Geprägs positiv gestimmt, denn personell sieht der BSV-Trainer den Kader wesentlich besser aufgestellt als in der vergangenen Woche. Dem Trainer stehen unter anderem die Stammkräfte Vera Schmid und Lena Scherb wieder zur Verfügung.