Griesingen verlässt den Relegationsplatz

In den Nachholbegegnungen am Donnerstag haben die Mannschaften der Region mit positiven Ergebnissen abgeschnitten. Griesingen kann in der Regionenliga den Relegationsplatz verlassen. Die SG Öpfingen punktet in der Bezirksliga gegen den Tabellenzweiten aus Fulgenstadt. Der Kreisligist aus Dettingen rückt dem Ziel der frühzeitigen Meisterschaft näher.

Regionenliga: SG Griesingen – TV Derendingen II 4:0 (1:0). – Tore: 1:0 Lena Leicht (3.), 2:0 Helen Götz (60.), 3:0, 4:0 Nina Glöckler (78., 90.). – Im Duell der beiden direkten Tabellennachbarn aus Griesingen und Derendingen II, geht die Griesinger Mannschaft als Sieger hervor. Mit dem positiven Ergebnis kann das Team um SGG-Trainer Alex Knapp seine Negativserie stoppen und den Relegationsplatz verlassen.

Bezirksliga: SG Öpfingen – SGM Fulgenstadt/Herbertingen 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 Luka Restle (5.), 1:1 Sina Füller (60.) – Gegen den Tabellenzweiten kann die SG Öpfingen eine gute Leistung zeigen. Lediglich eine Unachtsamkeit in den ersten Spielminuten kostete den Öpfingern den Sieg. SGÖ-Trainer Hasan Dönmez wollte die SGM Fulgenstadt/Herbertingen ärgern, was ihm mit einer guten spielerischen als auch kämpferischen Leistung am Donnerstagmorgen auch gelungen war.

Kreisliga: SGM Alb-Lauchert – SG Dettingen 1:13 (0:10). – Tore: 0:1, 0:4, Nina Auburger (3., 15.), 0:2 Jenny Micheli (8.), 0:3, 0:10 Patricia Geiselhart (12., 44.), 0:5 Annika Barth (18.), 0:6 Carola Fischer (22.), 0:7 Julia Schmucker (25.), 0:8, 0:11 Yaren Cosgun (35., 48.), 0:9 Carina Lehner (40.), 0:12 Verena Richter (50.), 0:13 Carolin Zieger (35.), 1:13 k.A. (k.A.). – Der Tabellenführer aus Dettingen dominierte das Spiel gegen den Tabellenletzten aus Alb-Lauchert. Mit dem Sieg ist man laut SGD-Trainer Patrick Baier dem Ziel Meisterschaft einen Schritt näher gekommen. Annika Barth wird aufgrund einer Roten Karte für die nächsten Spiele gesperrt sein.